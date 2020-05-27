Мер Черкас найняв у адвокати друга "смотрящих за зоною": спливли гучні факти

Одіозний мер Черкас Анатолій Бондаренко найняв для свого захисту буцімто найкращого адвоката із Києва Дениса Ципіна, який насправді має скандальну репутацію шахрая.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook фермер із Черкащини Микола Тарнавський. За його словами, Ципін відомий у кримінальних колах як "свій" адвокат, який активно бере участь у проплачених корпоративних конфліктах, захисті спільників, які опинилися за гратами, вимаганнях та шахрайстві, а також у збиранні коштів для ув'язнених злочинців.

Також Тарнавський написав, що шахрайська діяльність Ципіна тісно пов’язана з бандитом та злодієм Майданюком-Хмельницьким (він же – "Цима", "Змій"). Майданюк змінив прізвище на Хмельницький після відсидки і звільнення з-під варти, завдяки сприянню впливових покровителів.

Починав же він, за словами фермера, як авторозбійник у складі ланки потужного столичного угруповання "Киселя". Машини нахабно відбирали у власників, викидаючи їх із салона, а потім переганяли награбоване до Львівської області, перебивали номери й продавали.

За заявою потерпілого автослюсаря, зазначає Тарнавський, Майданюка затримали разом з його спільником Приймаком. У них вилучили два пістолети (один бойовий) і два ножі. Зловмисники деякий час посиділи в СІЗО, але їм знову вдалося вийти на волю і здійснити ще десятки нападів та пограбувань.

Анатолій Бондаренко Facebook Миколи Тарнавського

"І от у СІЗО Майданюк-Хмельницький опинився у компанії нових знайомих. Коли він в останній раз півроку "чалився на нарах", його співкамерниками виявилися бандит Мокрицький – "Мокрий", якого підозрювали в організації обливання сірчаною кислотою одного з київських політиків, та шахраєм Денисом Ципіним", – пише Тарнавський.

Останній, стверджує він, звинувачувався у шахрайстві, адже назвався юристом "Коаліції учасників Помаранчевої революції" забудовникам, які конфліктували з мешканцями будинку в центрі Києва, за адресою вул. Франка, 4, й пообіцяв за 25 тисяч доларів повирішувати питання. Втім, щойно Ципін отримав гроші, одразу ж зник.

15 серпня 2007 року Печерський суд, перекваліфікувавши дії, у вчиненні яких Ципін звинувачувався, як шахрайство, призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки із конфіскацією належного йому майна.

"Тож, Ципін та Мокрицький стали найближчими соратниками Хмельницького-Майданюка, створивши кримінальне угруповання. Ципін у 2012-му безуспішно намагався пролізти до Верховної Ради. Очевидно, так він намагався уникнути кримінальної відповідальності за справу 2010 року. Не отримавши депутатського посвідчення, Ципін знову потрапив до СІЗО – його підозрювали в у викраденні людини і вимаганні 500 тисяч гривень. Цікаво, що балотувався до Ради Ципін у Слов'янську. А помічником у нього був тодішній ватажок сепаратистів Слов'янська В'ячеслав Пономарьов", – наголосив фермер.

Крім того, Ципін захищав і сепаратиста та корупціонера Чижикова. Скандальний адвокат нинішнього мера Черкас намагався оскаржити рішення Печерського і Шевченківського судів міста Києва в Європейському суді з прав людини, однак повністю програв справу. Тоді процес "Ципін проти України" закінчився на користь держави Україна.

Як повідомляє Тарнавський, протягом 2015 року Торгово-промислова палата України за захист Чижикова перевела на рахунки компанії "Центр конфліктології та права", власником і директором якої був Ципін, понад 10 млн гривень. За ці гроші організовувалися проплачені страйки, готувалися матеріали для засобів масової інформації, проплачувалися гонорари, порушувалися судові позови.

Крім того, у травні 2016 року адвоката звинуватили у тому, що він обманював родичів ув’язнених, які зверталися до нього за правовою допомогою. Стверджувалося, що, підроблюючи документи разом зі спільниками, Ципін продавав майно через нотаріуса І. В. Тверську. Щодо цих злочинів було зареєстровано три кримінальних провадження.

"Отакий він, кримінальний адвокат Денис Ципін, який нині захищає інтереси мера Черкас. Звичними засобами, наклепами, брехнею, підступними провокаціями, цей "адвокат" намагається "витягти" Анатолія Бондаренка, який вскочив у велику халепу (від розкрадань та наражання черкасців на небезпеку аж до закликів до сепаратизму та антивладних, антидержавних висловлювань). Що ж, як кажуть, подібне притягає подібне. Кримінальний мер знайшов кримінального адвоката", – підсумував Тарнавський.

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