Мер Черкас Бондаренко заявив про зникнення свого заступника
Міський глав Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара.
Мер розповів, що чиновника не знайшли вранці, 16 липня, на своєму робочому місці, написав Бондаренко в Facebook.
"Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини і батька, вчора, близько 19:30, в районі міської ради, чиновник відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон відключений, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв'язок і не відомо, де знаходиться", – йдеться в повідомленні.
Бондаренко додав, що про зникнення Ботнара вже повідомили в правоохоронні органи.
"Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження мого заступника, повідомити мені або поліцію", – зазначив мер Черкас.
Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Черкаської міської ради від "Партії вільних демократів" Володимир Гриценко написав заяву-повідомлення про злочин в СБУ щодо Андрія Ботнара. Останній є батьком "свободівця" Юрія Ботнара – заступника міського голови Черкас.