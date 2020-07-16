Міський глав Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара.

Мер розповів, що чиновника не знайшли вранці, 16 липня, на своєму робочому місці, написав Бондаренко в Facebook.

"Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини і батька, вчора, близько 19:30, в районі міської ради, чиновник відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон відключений, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв'язок і не відомо, де знаходиться", – йдеться в повідомленні.

Бондаренко додав, що про зникнення Ботнара вже повідомили в правоохоронні органи.

"Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження мого заступника, повідомити мені або поліцію", – зазначив мер Черкас.

Мер Черкас Бондаренко заявив про зникнення свого заступника

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Черкаської міської ради від "Партії вільних демократів" Володимир Гриценко написав заяву-повідомлення про злочин в СБУ щодо Андрія Ботнара. Останній є батьком "свободівця" Юрія Ботнара – заступника міського голови Черкас.