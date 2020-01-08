Ексрегіонал із Черкас замахнувся на владну посаду: подробиці

Колишній "регіонал" Вадим Береза претендує на посаду голови Державного агентства спорту.

Як повідомив "Прочерк", Береза був заступником головного "регіонала" Черкаської області Сергія Тулуба з партійної лінії, керівником Департаменту з суспільно-політичних питань та регіональної політики ОДА.

"Регіонал" із обойми Тулуба претендує на високу посаду

Зазначимо, наприкінці 2019 року Кабмін створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.

Згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.

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Вадим Береза, який подав декларацію кандидата на одне з агентств, відомий у Черкасах участю у фатальній ДТП. Померла – 32-річна Лариса Ткаченко.

За інформацією місцевих ЗМІ, влітку 2013 року Береза за кермом позашляховика насмерть збив жінку. Спершу від ситуації тодішній чиновник відхрещувався. Згодом у скоєному зізнався. Щоправда, запевнив: винен не він, а жертва аварії. Бо нібито перебігала дорогу на червоне світло.

У декларації Вадим Береза задекларував квартиру у Черкасах площею 79.8 м. кв., автомобіль Toyota Auris 2008 року випуску, заробітну плату, отриману за основним місцем роботи в 2018 році – 50884 тисяч гривень, активи в розмірі 55 тисяч доларів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: у Черкасах спалили автомобіль депутата від фейкової "Слуги народу". Mazda 3 належить обранцю міськради Миколі Фомичу. Першими загорання побачили сусіди, вони й викликали рятувальників та правоохоронців.

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