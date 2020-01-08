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8 січня • оновлено в 16:35
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/ Політика

Ексрегіонал із Черкас замахнувся на владну посаду: подробиці

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Колишній "регіонал" Вадим Береза претендує на посаду голови Державного агентства спорту.

Як повідомив "Прочерк", Береза був заступником головного "регіонала" Черкаської області Сергія Тулуба з партійної лінії, керівником Департаменту з суспільно-політичних питань та регіональної політики ОДА.

"Регіонал" із обойми Тулуба претендує на високу посаду

"Регіонал" із обойми Тулуба претендує на високу посаду

Зазначимо, наприкінці 2019 року Кабмін створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.

Згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.

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Матір черкаського депутата викрили на афері з ремонтом поліцейських автомобілів

Вадим Береза, який подав декларацію кандидата на одне з агентств, відомий у Черкасах участю у фатальній ДТП. Померла – 32-річна Лариса Ткаченко.

За інформацією місцевих ЗМІ, влітку 2013 року Береза за кермом позашляховика насмерть збив жінку. Спершу від ситуації тодішній чиновник відхрещувався. Згодом у скоєному зізнався. Щоправда, запевнив: винен не він, а жертва аварії. Бо нібито перебігала дорогу на червоне світло.

У декларації Вадим Береза задекларував квартиру у Черкасах площею 79.8 м. кв., автомобіль Toyota Auris 2008 року випуску, заробітну плату, отриману за основним місцем роботи в 2018 році – 50884 тисяч гривень, активи в розмірі 55 тисяч доларів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: у Черкасах спалили автомобіль депутата від фейкової "Слуги народу". Mazda 3 належить обранцю міськради Миколі Фомичу. Першими загорання побачили сусіди, вони й викликали рятувальників та правоохоронців.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
уряд посада
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