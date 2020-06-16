Депутат Черкаської міської ради від "Партії вільних демократів" Володимир Гриценко написав заяву-повідомлення про злочин до СБУ щодо Андрія Ботнара. Останній є батьком "свободівця" Юрія Ботнара – заступника міського голови Черкас.

У своїй заяві депутат просить правоохоронців притягнути Ботнара-старшого до відповідальності за погрози. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці (щоб прочитати допис, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Володимира Гриценка, інцидент трапився 13 червня під час обговорення у Facebook гучної заяви екссекретаря Черкаської міської ради Ярослава Нищика про його вихід із ВО "Свобода" та про політичні перипетії як в місцевому осередку партії, так і з її київським керівництвом. Саме в коментарях під дописом Нищика батько першого заступника міського голови, співробітник комунального підприємства МСК "Дніпро", колишнього директора місцевої бази відпочинку працівників освіти Андрій Ботнар вдався до погроз не лише "вільнодемократівцю" Гриценку, а й самому Ярославу Нищику.

Спочатку Ботнар-старший взявся погрожувати Ярославу Нищику

"Я ні за ким не бігаю, але стріляю краще, можеш не сумніватись. За брехню, падло, змушу вибачатись навколішки серед міста! Я боргів не залишаю...", – написав Ботнар-старший.

Батько черкаського чиновника погрожує розправою: місцевий депутат написав заяву до СБУ

Батько черкаського чиновника погрожує розправою: місцевий депутат написав заяву до СБУ

Батько черкаського чиновника погрожує розправою: місцевий депутат написав заяву до СБУ

У своїй заяві о правоохоронців Володимир Гриценко зазначає:

"Зважаючи на те, що Андрій Ботнар був підозрюваним у вбивстві черкаського кореспондента Вадима Комарова (справа нерозкрита), а також, зважаючи на те, що 16 червня я натрапив у Facebook на скріншоти погроз Андрія Ботнара щодо Ярослава Нищика, я всерйоз сприйняв його закиди у мою сторону. Оскільки він, посилаючись на свою неадекватність, поствоєнний синдром, прикриваючись заслугами перед Україною, може реалізувати погрози щодо мене, моєї родини чи майна. Не виключаю, що Андрій Ботнар володіє законно/незаконно зброю і може/хоче "пустити її в діло".

Також "вільнодемократівець" додав, що є громадським діячем, а з 2015р – депутатом Черкаської міської ради. Мовляв, під час своєї діяльності він неодноразово критикував дії посадовців і продовжує це робити, викриває корупційні ризики діяльності працівників Черкаської міської ради.

Володимир Гриценко підкреслив, що згідно з ч. 1 ст. 350 ККУ, погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких, або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує – карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Тож депутат просить правоохоронців внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, визнати його потерпілим та провести розслідування в межах кримінального провадження.

Заява Володимира Гриценка до СБУ

Батько черкаського чиновника погрожує розправою: місцевий депутат написав заяву до СБУ

"Питання суботньої "дискусії" стосувалось аморальності виділення в оренду квартири виконкомом Андрію Ботнару поза пільговою чергою. Планувалось протягнути це рішення через виконком за мовчазної згоди мера, за підтримки "свободівської" більшості. Але заява Ярослава Нищика призупинила/зупинила цей процес. Я не буду випробовувати на адекватність цих діячів, вони вже вкрай залякали чиновників міськради, нехай з ними попрацюють фахівці. Нехай дізнаються, що в них "завжди заряджене", кого з'їли черви і впевнитись, що Андрій Ботнар таки стріляє краще. Закликаю Ярослава Нищика теж зробити заяву про погрози", – прокоментував свою заяву Володимир Гриценко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик написав заяву на звільнення і складання повноважень депутата. За кілька днів після цього він виступив з гучною заявою про оборудки черкаської "Свободи", які контролювались вищим керівництвом партії.