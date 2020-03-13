У Черкасах витратили 11 мільйонів на прибирання снігу, якого не було

У Черкасах за зиму витратили 11 мільйонів гривень на прибирання снігу, якого не було. Прокуратура відкрила два кримінальні провадження.

Так, за даними сайту Gismeteo, цієї зими в Черкасах сніг йшов лише п’ять днів. Однак за його прибирання міський департамент житлово-комунального комплексу заплатив суттєву суму, пише у Facebook "Рейтинг прозорості міст".

Гроші витратили на прибирання міфічного снігу

Як інформує видання 18000, частину коштів – майже три мільйони – заплатили за угодою, яку уклали в жовтні 2019 року, за прибирання в листопаді.

Потім за цією ж угодою переказали ще 7 мільйонів гривень. Цікаво, що кошти перераховували не на рахунки компанії, яка виграла тендер, а ФОПам. Хоч у договорі не йшлося про субпідрядників. За цими випадками Черкаська прокуратура відкрила кримінальні провадження.

Департамент ЖКК продовжив не помічати відсутність снігу на вулицях. На початку 2020 року він провів ще один тендер на закупівлю послуг з його прибирання. Звісно, його виграла та сама компанія. За цим договором замовник перерахував ще один мільйон на рахунок ФОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко перевів місцевому підприємцю Андрію Бортнику черговий платіж у розмірі 2 млн грн нібито за прибирання снігу.

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