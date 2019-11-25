Новий Рік на мільйони: у Черкасах планують витратити фантастичну суму на міську ялинку

Міська влада Черкас найближчим часом збирається витратити 2,5 мільйони гривень на штучну новорічну ялинку. Департамент освіти вже оголосив тендер на закупівлю.

Яким же має бути цьогорічне зимове святкування в місті і що чекатиме черкасців за таку суму, розбирався OBOZREVATEL.

В новорічний набір повинна увійти 18-метрова штучна ялинка, гірлянди, фотозони, напис "Черкаси" та герб міста, виготовлені із світлодіодної ілюмінації. Гарантія на все – не більше року.

Facebook / Юрій Ботнар Так має виглядати нова черкаська ялинка

Facebook / Юрій Ботнар

Facebook / Юрій Ботнар

Facebook / Юрій Ботнар

Оголошенню тендерної процедури передувало опитування, яке проводила влада в соціальній мережі. Чиновники питали у містян, яку ялинку вони вважають кращою: живу чи штучну. Майже 80% опитаних підтримали пропозицію встановити штучне новорічне дерево "задля збереження екології".

Як святкували Черкаси раніше

Торік облаштування ялинки на головній площі Черкас обійшлося у 53 тисячі гривень бюджетних коштів. Гроші пішли переважно на монтажні роботи. На металевий каркас кріпили близько 200 молодих ялинок. Їх надавало черкаське лісове господарство.

У 2016 році Черкаси витратили 1,2 мільйона гривень на придбання святкової інсталяції та прикрас для новорічного дерева. А вже за три роки міська влада вирішила знову оновити прикраси, але вже під іншу ялинку і по зовсім іншій ціні.

Як у сусідів?

Штучні ялинки – не новинка для українських міст. Принаймні у 7 обласних центрах уже використовують новорічну красуню із пластику.

Приміром, штучну ялинку в Сумах називали найпотворнішою через жахливий вигляд у денний час. У 2017 році вона разом із прикрасами та інсталяціями обійшлася міському бюджету в 1,5 мільйони гривень.

sts.sumy.ua Ялинка в Сумах

Житомир придбав штучну ялинку у 2008 році і вже понад 10 років її використовує. Тоді новорічна красуня із пластику коштувала 220 тисяч гривень.

У Тернополі також уже десятиріччя стоїть штучна ялинка. Хоча у 2013 році замість неї встановили живий аналог.

Одеса придбала штучну красуню у 2013 році за 200 тисяч, ще 300 тисяч витратили на прикраси і новорічні інсталяції.

politeka.net Головна ялинка Одеси

У Хмельницькому на металевий каркас встановлюють штучні гілки. Це коштувало міському бюджету в 490 тисяч. Ще 1,2 мільйони гривень витратили на 3D ілюмінацію.

newskm.net Новорічна красуня в Хмельницькому

У Черкасах же хочуть придбати штучну ялинку з фотозонами і прикрасами за 2,5 мільйони гривень. Причому представники міської влади вперто заявляють, що така ціна є максимально прийнятною.

Звідки "ростуть ноги"

В Україні є два основні гравці на ринку виготовлення штучних ялинок і новорічних прикрас – ТОВ "Люм’єр Україна" (Одеська область, м. Чорноморськ) та ПП "Ялинки України" (Тернопільська область).

Для Хмельницького і Тернополя штучну ялинку купували у ПП "Ялинки України". Мерами цих міст є представники партії "Свобода". А Суми за результатами торгів купили у ТОВ "Люм’єр Україна". Мером Сум є партієць "Батьківщини".

Тендер на закупівлю штучної ялинки для Черкас оголосив департамент освіти, який також очолює представник партії "Свобода" – Сергій Воронов. Хоча перед цим закупівлею новорічної ілюмінації у 2016 році займався департамент економіки, а монтажем ялинки у попередні роки – департамент ЖКГ.

31 жовтня заступник директора КП "Міськсвітло" Павло Собко (за сумісництвом – член партії "Свобода") відвідав ТОВ "Люм’єр Україна". Про що він сповістив на своїй сторінці в мережі Facebook. Зазначив, що ознайомився з продукцією підприємства, взяв каталог і сподівається "на подальшу співпрацю".

А вже 4 листопада директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов в соцмережі запустив опитування, яка ялинка потрібна Черкасам.

Опитування проводили на сторінці директора департаменту освіти

Тендер на придбання новорічної ялинки для Черкас має відбутися 2 грудня. Термін поставки і монтажу – 19 грудня. Враховуючи, що на визначення переможця і укладання із ним договору потрібно не менше 10 днів (якщо закупівлю не оскаржать конкуренти), то на виготовлення і транспортування залишиться всього тиждень. Зробити це за такий короткий термін фактично неможливо, якщо вся продукція не була виготовлена наперед.

Хто переможе в черкаському новорічному тендері на 2,5 мільйони – одесити, до яких їздив представник "Свободи", чи тернополяни, які реалізували свої вироби "свободівським" мерам з Тернополя та Хмельницького, – покаже час.

Наміри є, коштів – немає

Коштів на придбання штучної ялинки і новорічних прикрас у міському бюджеті поки що немає. Зміни до бюджету планують внести на сесії міської ради до 2 грудня – саме на цей день призначений тендер.

Проте чи підтримають це рішення депутати, – невідомо. У міського голови Бондаренка і партії "Свобода" – більшість. "Батьківщина" та "Свобода" разом із сателітами має достатньо голосів, щоб внести зміни до бюджету і проголосувати за виділення 2,5 мільйонів на придбання штучної ялинки для Черкас.

У випадку, якщо коштів міська рада не дасть, ялинку разом із прикрасами можна буде орендувати у когось із учасників закупівлі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, мати черкаського депутата Юрія Тренкіна отримала черговий мільйонний договір. Журналісти запідозрили підприємицю у недоплаті податків.

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