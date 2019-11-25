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25 листопада • оновлено в 13:21
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Новий Рік на мільйони: у Черкасах планують витратити фантастичну суму на міську ялинку

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Міська влада Черкас найближчим часом збирається витратити 2,5 мільйони гривень на штучну новорічну ялинку. Департамент освіти вже оголосив тендер на закупівлю.

Яким же має бути цьогорічне зимове святкування в місті і що чекатиме черкасців за таку суму, розбирався OBOZREVATEL.

В новорічний набір повинна увійти 18-метрова штучна ялинка, гірлянди, фотозони, напис "Черкаси" та герб міста, виготовлені із світлодіодної ілюмінації. Гарантія на все – не більше року.

Facebook / Юрій Ботнар

Facebook / Юрій Ботнар

Так має виглядати нова черкаська ялинка

Facebook / Юрій Ботнар

Facebook / Юрій Ботнар

Facebook / Юрій Ботнар

Facebook / Юрій Ботнар

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Facebook / Юрій Ботнар

Facebook / Юрій Ботнар

Оголошенню тендерної процедури передувало опитування, яке проводила влада в соціальній мережі. Чиновники питали у містян, яку ялинку вони вважають кращою: живу чи штучну. Майже 80% опитаних підтримали пропозицію встановити штучне новорічне дерево "задля збереження екології".

Як святкували Черкаси раніше

Торік облаштування ялинки на головній площі Черкас обійшлося у 53 тисячі гривень бюджетних коштів. Гроші пішли переважно на монтажні роботи. На металевий каркас кріпили близько 200 молодих ялинок. Їх надавало черкаське лісове господарство.

Новий Рік на мільйони: у Черкасах планують витратити фантастичну суму на міську ялинку

У 2016 році Черкаси витратили 1,2 мільйона гривень на придбання святкової інсталяції та прикрас для новорічного дерева. А вже за три роки міська влада вирішила знову оновити прикраси, але вже під іншу ялинку і по зовсім іншій ціні.

Як у сусідів?

Штучні ялинки – не новинка для українських міст. Принаймні у 7 обласних центрах уже використовують новорічну красуню із пластику.

Приміром, штучну ялинку в Сумах називали найпотворнішою через жахливий вигляд у денний час. У 2017 році вона разом із прикрасами та інсталяціями обійшлася міському бюджету в 1,5 мільйони гривень.

sts.sumy.ua

sts.sumy.ua

Ялинка в Сумах

Житомир придбав штучну ялинку у 2008 році і вже понад 10 років її використовує. Тоді новорічна красуня із пластику коштувала 220 тисяч гривень.

У Тернополі також уже десятиріччя стоїть штучна ялинка. Хоча у 2013 році замість неї встановили живий аналог.

Одеса придбала штучну красуню у 2013 році за 200 тисяч, ще 300 тисяч витратили на прикраси і новорічні інсталяції.

politeka.net

politeka.net

Головна ялинка Одеси

У Хмельницькому на металевий каркас встановлюють штучні гілки. Це коштувало міському бюджету в 490 тисяч. Ще 1,2 мільйони гривень витратили на 3D ілюмінацію.

newskm.net

newskm.net

Новорічна красуня в Хмельницькому

У Черкасах же хочуть придбати штучну ялинку з фотозонами і прикрасами за 2,5 мільйони гривень. Причому представники міської влади вперто заявляють, що така ціна є максимально прийнятною.

Звідки "ростуть ноги"

В Україні є два основні гравці на ринку виготовлення штучних ялинок і новорічних прикрас – ТОВ "Люм’єр Україна" (Одеська область, м. Чорноморськ) та ПП "Ялинки України" (Тернопільська область).

Для Хмельницького і Тернополя штучну ялинку купували у ПП "Ялинки України". Мерами цих міст є представники партії "Свобода". А Суми за результатами торгів купили у ТОВ "Люм’єр Україна". Мером Сум є партієць "Батьківщини".

Тендер на закупівлю штучної ялинки для Черкас оголосив департамент освіти, який також очолює представник партії "Свобода" – Сергій Воронов. Хоча перед цим закупівлею новорічної ілюмінації у 2016 році займався департамент економіки, а монтажем ялинки у попередні роки – департамент ЖКГ.

31 жовтня заступник директора КП "Міськсвітло" Павло Собко (за сумісництвом – член партії "Свобода") відвідав ТОВ "Люм’єр Україна". Про що він сповістив на своїй сторінці в мережі Facebook. Зазначив, що ознайомився з продукцією підприємства, взяв каталог і сподівається "на подальшу співпрацю".

Новий Рік на мільйони: у Черкасах планують витратити фантастичну суму на міську ялинку

А вже 4 листопада директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов в соцмережі запустив опитування, яка ялинка потрібна Черкасам.

Новий Рік на мільйони: у Черкасах планують витратити фантастичну суму на міську ялинку

Опитування проводили на сторінці директора департаменту освіти

Тендер на придбання новорічної ялинки для Черкас має відбутися 2 грудня. Термін поставки і монтажу – 19 грудня. Враховуючи, що на визначення переможця і укладання із ним договору потрібно не менше 10 днів (якщо закупівлю не оскаржать конкуренти), то на виготовлення і транспортування залишиться всього тиждень. Зробити це за такий короткий термін фактично неможливо, якщо вся продукція не була виготовлена наперед.

Хто переможе в черкаському новорічному тендері на 2,5 мільйони – одесити, до яких їздив представник "Свободи", чи тернополяни, які реалізували свої вироби "свободівським" мерам з Тернополя та Хмельницького, – покаже час.

Наміри є, коштів – немає

Коштів на придбання штучної ялинки і новорічних прикрас у міському бюджеті поки що немає. Зміни до бюджету планують внести на сесії міської ради до 2 грудня – саме на цей день призначений тендер.

Проте чи підтримають це рішення депутати, – невідомо. У міського голови Бондаренка і партії "Свобода" – більшість. "Батьківщина" та "Свобода" разом із сателітами має достатньо голосів, щоб внести зміни до бюджету і проголосувати за виділення 2,5 мільйонів на придбання штучної ялинки для Черкас.

У випадку, якщо коштів міська рада не дасть, ялинку разом із прикрасами можна буде орендувати у когось із учасників закупівлі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, мати черкаського депутата Юрія Тренкіна отримала черговий мільйонний договір. Журналісти запідозрили підприємицю у недоплаті податків.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
Новорічна ялинка ВО Свобода
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