Мера Черкас зібралися преміювати на 400%

Меру Черкас Анатолію Бондаренку мають намір виписати премії у розмірі 400% за високі досягнення на своїй посаді в розробці проєктів.

Про це повідомляє місцевий сайт "18 000" із посиланням на відповідний проєкт рішення, який розроблено і зареєстровано департаментом управління справами та юридичного забезпечення міськради.

"Міський голова може розраховувати на 100% премії за високі досягнення як керівник, який безпосередньо займається розробленням проєктів нормативно-правових актів і проводить їхню експертизу. Ще 300% йому можуть нарахувати як щомісячне преміювання", – ідеться в повідомленні.

Також документ передбачає надання допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення під час щорічної відпустки. Розмір кожної з них дорівнює середньомісячній зарплаті.

Тепер затвердити проєкт рішення мають депутати міськради. Саме вони встановлюють розмір надбавок і премій для мера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондаренко виступив проти введення в Черкасах жорсткого карантину з 8 до 24 січня.

Також він заперечував необхідність карантину в місті в листопаді 2020 року, а у квітні місцева влада вирішила вийти з карантину і дозволити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг.

На тлі цього у Бондаренка виник конфлікт із президентом Володимиром Зеленським. Однак у січні мер вибачився перед главою держави.