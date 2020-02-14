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14 лютого • оновлено в 22:49
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Продали знайомому в 9 разів дорожче: сім'ю мера Черкас запідозрили в афері з авто

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Брат мера Черкас Анатолія Бондаренко Микола, який займає пост заступника селищного голови Лисянки, продав "сімейне" авто "MERCEDES-BENZ S500" 2010 року випуску за 1,4 млн гривень – у 9 разів дорожче початкової ціни.

Про це свідчать дані в декларації, поданій чиновником після продажу транспортного засобу.

Проданий автомобіль фактично пребував у користуванні мера Черкас. Як пише місцеве видання "18000", саме на ньому він влітку 2019 року показово возив молодят. Також у цьому авто Анатолій Бондаренко "барикадувався" від вручення підозри місцевими прокурорами роком раніше.

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Сім'я мера Черкас продала авто в 9 разів дорожче ціни

Сім'я мера Черкас продала авто в 9 разів дорожче ціни

180000

Примітно, що "покупець" автомобіля підприємець Македон Рустамян є одним з підрядників, з яким співпрацювала Черкаська міська рада за роки каденції Бондаренка, що зафіксовано в системі "Прозорро".

Чоловік зареєструвався підприємцем всього за кілька днів до того, як отримати перший підряд від Черкаської міської ради в 2017 році.

Згідно з інформацією порталу Auto.Ria, середня ринкова вартість автомобіля у відповідній комплектації не перевищує 25 000 доларів, що в грошовому еквіваленті становить близько 700 000 гривен.

Згідно з декларацією Миколи Бондаренка, в 2018 році автомобіль був придбаний всього за 151 000 гривень, що в 9 разів менше ціни майбутнього продажу.

Сімейне авто Бондаренка продали за 1,4 млн грн

Сімейне авто Бондаренка продали за 1,4 млн грн

replyua.net

Раніше OBOZREVATEL писав, що черкаська влада вкладає мільйони в угоду з кримінальними підрядниками. Зараз вони застеляють місцеву площу 700-річчя.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Анатолій Бондаренко
Місце
Україна Черкаси
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