Заражений ковідом мер Черкас без маски зустрівся з працівниками дитячих садочків

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зустрічався з працівниками дитячих садочків, попри власні заяви про самоізоляцію через коронавірус.

Інформацію про це він розмістив у своєму Facebook, повідомивши, що минулого четверга, 5 листопада він зустрівся з освітянами, де обговорив загрозу коронавірусу. Цікаво, що на світлинах, які опублікував сам Бондаренко, він без маски.

"Друзі, як бачимо, Covid-19 не відступає і нам усім важливо навчитися жити в нових умовах", – написав у своєму дописі Бондаренко.

Цікаво, що вже у стрімі 10 листопада міський голова запевнив, що з четверга перебуває на самоізоляції.

"Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у Третій міській лікарні, став плюсовим. Відчуваю себе нормально, з четверга я перебуваю на самоізоляції, тоді як здав", – заявив Анатолій Бондаренко.

Хворий на коронавірус мер Черкас зустрівся з працівниками дитсадків Facebook Анатолія Бондаренка

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, учора стало відомо про інфікування коронавірусом міського голови Анатолія Бондаренка. Він відомий своїм спротивом карантину, а також висловленнями про те, що маска не захищає від коронавірусу. Раніше Бондаренко радив черкащанам "нормально продихатися" і покращити імунітет, щоб вберегтися від коронавірусу.