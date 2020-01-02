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2 січня • оновлено в 16:32
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Сухо й аномально тепло: черкащанам прогнозують не зимову погоду на початок січня

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Початок січня не принесе на Черкащину великих погодних змін. Область залишається в зоні аномально теплої і майже сухої погоди.

Тепла аномалія буде посилюватися або послаблюватися у зв’язку зі зміною напрямку вітрів, повідомляє у Facebook пресслужба Черкаського обласного гідрометцентру.

Тепла аномалія може посилюватися чи послаблюватися

Тепла аномалія може посилюватися чи послаблюватися

tsn.ua

У п’ятницю, 3 січня, Черкаська область опиниться на межі антициклону, який займає всю територію західної Європи, і чергового циклону, який виходить з Атлантики на Скандинавію.

Західні та південно-західні вітри підтримають температурний фон на рівні 0-5 градусів морозу, істотних опадів не очікується.

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"Стабільний та не по-зимовому теплий характер погоди, відсутність снігового покриву не ускладнюють будь які сфери життєдіяльності, дозволяють економити на опаленні приміщень, сприяють як праці, так і відпочинку", – підсумували синоптики.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: новорічної ночі у селі Листвина Корсунь-Шевченківського району, що на Черкащині, під час пожежі загинула 11-річна дівчинка. Дитина задихнулась димом.

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Місце
Україна Черкаси
Тег
погода
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