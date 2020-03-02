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2 березня • оновлено в 17:27
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Синоптики повідомили про аномальну погоду в Черкасах і області

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Березень на Черкащині буде теплим. Середня денна температура на початку місяця буде перевищувати кліматичну норму на 5-6 градусів.

Аномальне тепло, яке поки що розбавляє сильний вітер, буде наростати. Про це в Facebook повідомив директор Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

У найближчі три дні разом з південними вітрами в регіон прийдуть теплі маси із Середземномор'я. Очікується, що денна температура складе + 8 ... + 13 градусів, вночі + 2 ... + 4 градуси. Найтепліше буде в середу, 4 березня, – до 13-18 градусів тепла.

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Опадів до кінця тижня не варто очікувати.

Синоптик зазначає, що середньодобова температура підніметься вище 8 градусів. А це дозволяє значно економити на опаленні приміщень і раніше закінчити опалювальний сезон. Уже в середу і четвер середньодобовий показник складе 12 і 10 градусів тепла відповідно.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
потепління погода
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