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20 грудня • оновлено в 13:31
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У Черкасах дорожники заасфальтували десятки люків: тепер дорогу знищують. Відео

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У Черкасах, прокладаючи нову дорогу, дорожники наглухо заасфальтували понад 50 каналізаційних люків.

Нині працівники міського водоканалу змушені довбати асфальт, адже відразу кілька районів міста ризикують взагалі залишитися без води. Міська влада ж виправити помилки підрядника не може через брак коштів. Про це йдеться у сюжеті "24 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Ями рубають у свіжовкладеній дорозі

Ями рубають у свіжовкладеній дорозі

КП "Черкасиводоканал"

Ситуація неабияк обурює місцевих жителів. Однак у водоканалі відкидають будь-які претензії.

Під асфальт люки загнав підрядник, який робив ремонт дороги. Про їхню недоступність водоканалівці дізналися, коли у каналізаційному колекторі трапилася аварія.

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Нині в разі виникнення подібних ситуацій рубають свіжопостелений асфальт на 20-30 см в глибину, аби видовбати люки й дістатися до них. Потім – засипають яму, щоб міг проїхати транспорт.

Заасфальтував люки підрядник

Заасфальтував люки підрядник

КП "Черкасиводоканал"

Директор "Черкасиводоканалу" Сергій Овчаренко зазначає: усі роботи щодо підняття каналізаційних колодязів до проєктних відміток мав виконати підрядник під час реконструкції вулиць. Вони, мовляв, входять до кошторису дорожнього ремонту.

Однак у черкаській мерії стверджують, що допомогти нічим не можуть, адже грошей на те, щоб виправити допущені помилки, в бюджеті немає.

У Черкасах заасфальтували приблизно пів сотні люків

У Черкасах заасфальтували приблизно пів сотні люків

КП "Черкасиводоканал"

"Ми не можемо зараз підняти люки на 5 сантиметрів. Це спричинить, по-перше, аварійні ситуації, по-друге, повністю унеможливлює прибирання снігу", – розповів директор Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради Артур Савін.

Тим часом водоканалівці збираються бурити новий асфальт, доки не віднайдуть під ним усі свої люки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах із труби теплопостачання фонтанувала гаряча вода. Все навколо вкрилося кригою.

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Місце
Україна Черкаси
Тег
ремонт і будівництво доріг
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина - не Россия, в Европе все так делают...
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