Січень продовжує теплу естафету: якою буде погода в Черкасах на Водохреще

У вихідні на Черкащині продовжить домінувати антициклон, який принесе суху, маловітряну погоду.
На Водохреще стане дещо холодніше, однак тріскучих морозів не очікується, повідомляє очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
У суботу, 18 січня, буде хмарно, подекуди все-таки виглядатиме сонце. Вночі та вранці очікуються тумани, а на фоні від’ємних температур окремі ділянки доріг можуть бути слизькими. Невеликі "плюси" вдень змінюватимуться невеликими морозами вночі.
В неділю, 19 січня, температура дещо знизиться: вночі на Водохреще -3 -4 градуси, вдень +1 +2 градуси. В понеділок також утримається холодна погода.
На Водохреще сильних морозів не очікується
golos.ua
В другій половині наступного тижня очікується посилення вітру й мокрий сніг.
Втім, метеоролог переконує: зими без снігу не буває. Попереду ще половина холодного сезону, під час якої у погоди буде час проявити "сніжний" характер.
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