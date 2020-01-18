Січень продовжує теплу естафету: якою буде погода в Черкасах на Водохреще

У вихідні на Черкащині продовжить домінувати антициклон, який принесе суху, маловітряну погоду.

На Водохреще стане дещо холодніше, однак тріскучих морозів не очікується, повідомляє очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

У суботу, 18 січня, буде хмарно, подекуди все-таки виглядатиме сонце. Вночі та вранці очікуються тумани, а на фоні від’ємних температур окремі ділянки доріг можуть бути слизькими. Невеликі "плюси" вдень змінюватимуться невеликими морозами вночі.

В неділю, 19 січня, температура дещо знизиться: вночі на Водохреще -3 -4 градуси, вдень +1 +2 градуси. В понеділок також утримається холодна погода.

На Водохреще сильних морозів не очікується golos.ua

В другій половині наступного тижня очікується посилення вітру й мокрий сніг.

Втім, метеоролог переконує: зими без снігу не буває. Попереду ще половина холодного сезону, під час якої у погоди буде час проявити "сніжний" характер.

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