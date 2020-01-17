На пішохідному переході в Черкасах встановили муляжі школярів. Фото

Біля Черкаської гімназії №9 з’явились перші в місті муляжі школярів. Їх встановили комунальники, аби убезпечити пішохідний перехід біля навчального закладу.

Директор КП "ЧЕЛУАШ" Олексій Мельник розповів OBOZREVATEL: це пробні зразки, виготовлені виключно за рахунок меценатів.

Перші манекени є пробними

Протягом року такі муляжі планують встановити й біля інших шкіл. Кошти на них виділятимуть вже з міського бюджету.

"Над макетом ми працювали більше 5 місяців. Хотіли, щоб він мав якусь основу для встановлення, був антивандальним та мав сучасний вигляд, – розповів Олексій Мельник. – Фігури виготовлені з бетону і покриті пластиком, тож його легко можна відновити при пошкодженні. Можливо, доведеться наносити додатковий шар люмінесцентної фарби".

Манекени антивандальні

Голова КСН "Припортовий" Лідія Дмитренко додала: місцеві жителі гуртом обговорювали, як привернути увагу водіїв до безпеки дітей. Вирішили, що це повинні бути фігурки яскравих кольорів. Ідею підгледіли в Києві.

Форму муляжів заливали декілька разів

Директорка 9-ї Гімназії Ірина Топчій висловила сподівання, що вандали не випробовуватимуть манекени на міцність, адже вони знаходяться під наглядом відеокамер.

Аналогічні муляжі також встановлюватимуть біля інших шкіл

Як повідомляв OBOZREVATEL, колекціонер із Черкас Валерій Мироненко зібрав пів тисячі тролейбусних квитків. Найдавніші експонати – із 90-х років минулого сторіччя.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!