Грип "косить" черкащан: школи обласного центру закрили на карантин

У Шполянському районі Черкаської області перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. Показник на 8,7% вищий, ніж по всій області.

Як повідомили в регіональному центрі МОЗУ, протягом тижня з 17 по 23 січня занедужали 6398 черкащан, з них 4006 – діти. Керівництво обласного центру на два тижні закрило школи на карантин.

Найбільше на ГРВІ та грип хворіють діти

Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей та дорослих збільшився на 34,7% та на 23,3% відповідно. Показник загальної захворюваності на 3,4 % нижче епідемічного порогу по області. Проте його перевищення зареєстровано в одному регіоні.

До лікарні із симптомами грипу та ГРВІ потрапила 481 особа. Летальних випадків не зареєстровано.

Зранку 28 січня школи Черкас до 9 лютого закрили на карантин. За словами головного освітянина міста Сергія Воронова, станом на 28 січня вже хворіє 5346 учнів, це майже 20%.

"24 січня в черкаських школах хворіло 2900 учнів, це 14%. Було закрито на карантин 49 класів. У закладах загальної середньої освіти планується закриття ще 48 класів, у яких навчається 1426 учнів. Вже не працює 96 класів, де рівень захворювання перевищує 30%", – сказав Воронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Черкаської гімназії №9 з’явились перші в місті муляжі школярів. Їх встановили комунальники, аби убезпечити пішохідний перехід біля навчального закладу.

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