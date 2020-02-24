Дощі та сильний вітер: Черкащину атакував потужний циклон "Юлія"

Черкащину атакував надзвичайно глибокий циклон "YULIA". Метеостанції області зафіксували пориви вітру 15-20 м/с.

З відходом центру циклону на схід України, жителям області варто чекати ще сильніші пориви вітру до 25-28 м/с. Про це повідомив у Facebook начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Людей попереджають про низький атмосферний тиск slovoidilo.ua

Небезпечна ситуація збережеться до вечора 24 лютого, на покращення погоди можна розраховувати найближчої ночі.

Ймовірні заряди мокрого снігу, які разом зі зниженням температури ближче до ночі можуть призвести до утворення ожеледиці на окремих ділянках доріг. Низький атмосферний тиск найближчим часом активно зростатиме, що негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей.

Завдяки проясненням на небі, у вівторок-середу прогнозують достатньо теплі дні, до 10-12 градусів тепла.

Новий вплив північного циклону очікується 28-29 лютого, який знову відзначиться дощами, вітром та зниженням температури до 3-5 градусів тепла вдень та 1-3 градусів морозу вночі.

Facebook / Віталій Постригань

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині фермер отримав у користування частину історичної пам’ятки – поселення трипільської культури "Глибочок" на території Глибочківської сільскої ради Тальнівського району.

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