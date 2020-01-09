Головна Новини
9 січня • оновлено в 22:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя Че

Дощі й туман: якою буде погода в Черкасах 10 січня

258
Читати матеріал російською

У п’ятницю, 10 січня, в Черкасах густі тумани зміняться дощами.

Про це повідомляє Черкаський обласний гідрометцентр.

Теплі повітряні маси з Атлантики, які нині переважають в атмосфері, будуть забезпечувати на Черкащині значно теплішу, ніж потрібно за кліматом, погоду.

Новини
Дитина згоріла живцем: на Черкащині в новорічну ніч сталась трагедія

Вночі та вранці очікуються густі тумани і температура повітря, близька до 0. Дальність видимості погіршиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили в області "жовтий" рівень небезпечності.

Дощі й туман: якою буде погода в Черкасах 10 січня

Facebook Черкаський Обласний Гідрометцентр

Вдень атмосферні фронти принесуть невеликі опади: дощ та мокрий сніг. Стовпчик термометра підніметься до +5 градусів. Такі температурні показники збережуться й у суботу, 11 січня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: синоптики прогнозують аномально теплий і майже сухий початок січня для Черкащини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Черкаси
Теги
Укргідрометцентр погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги