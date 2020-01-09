Дощі й туман: якою буде погода в Черкасах 10 січня

У п’ятницю, 10 січня, в Черкасах густі тумани зміняться дощами.

Про це повідомляє Черкаський обласний гідрометцентр.

Теплі повітряні маси з Атлантики, які нині переважають в атмосфері, будуть забезпечувати на Черкащині значно теплішу, ніж потрібно за кліматом, погоду.

Вночі та вранці очікуються густі тумани і температура повітря, близька до 0. Дальність видимості погіршиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили в області "жовтий" рівень небезпечності.

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Вдень атмосферні фронти принесуть невеликі опади: дощ та мокрий сніг. Стовпчик термометра підніметься до +5 градусів. Такі температурні показники збережуться й у суботу, 11 січня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: синоптики прогнозують аномально теплий і майже сухий початок січня для Черкащини.

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