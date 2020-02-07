До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал

Російський співак Олександр Малінін їде з концертом до Черкас. Виступ запланований на 16 травня на сцені місцевого ПК "Дружба народів".

Цей факт викликав неабиякий резонанс серед черкаських користувачів Facebook.

"Який на х*й Малінін? На хіба він тут треба?"

Афіша про виступ Олександра Малініна в Чекрасах висить уже кілька місяців Facebook / Костянтин Доброцький

"В нинішніх умовах я проти гастролей українських артистів у Росії, але ще більше проти їхніх гастролерів у нас…"

"Хто на нього піде? Добре, я би пішла, якби мені заплатити 5 тисяч"

"Я вас прошу, в Києві, на отих трьох незрозуміло хто вони… всі квитки розпродані були... А тут Малінін!"

Цитують і висловлювання українського продюсера Олександр Ягольника, коли співак збирався з гастролями до України у 2018-му:

"Рускій мір" лізе до нас з усіх щілин. Гастрольний ринок тримався, але почекайте.."

Хоча дехто з черкасців не вбачає нічого поганого у візиті гостя з країни-агресора. Натомість згадують романси з його репертуару.

Щоправда, черкащани не стоять в чергах за квитками на виступ співака: нині викуплено менше половини місць у концертному залі.

Сам Олександр Малінін не був помічений на сценах тимчасово окупованих українських територій, а от його син, також співак – Нікіта Малінін виступав у Криму. Через що був внесений до бази "Миротворця".

Раніше OBOZREVATEL писав: Олександр Пєсков, який гастролював у ОРДЛО, раптом згадав про Україну. Артист спародіював Вєрку Сердючку, використавши пісню "Гуляночка" зі словами "ще не вмерла Україна".

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