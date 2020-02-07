Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя Че

До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал

6.4т
Читати матеріал російською

Російський співак Олександр Малінін їде з концертом до Черкас. Виступ запланований на 16 травня на сцені місцевого ПК "Дружба народів".

Цей факт викликав неабиякий резонанс серед черкаських користувачів Facebook.

"Який на х*й Малінін? На хіба він тут треба?"

Афіша про виступ Олександра Малініна в Чекрасах висить уже кілька місяців

Афіша про виступ Олександра Малініна в Чекрасах висить уже кілька місяців

Facebook / Костянтин Доброцький

"В нинішніх умовах я проти гастролей українських артистів у Росії, але ще більше проти їхніх гастролерів у нас…"

"Хто на нього піде? Добре, я би пішла, якби мені заплатити 5 тисяч"

"Я вас прошу, в Києві, на отих трьох незрозуміло хто вони… всі квитки розпродані були... А тут Малінін!"

До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал
До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал
До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал
До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал
До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал

Цитують і висловлювання українського продюсера Олександр Ягольника, коли співак збирався з гастролями до України у 2018-му:

"Рускій мір" лізе до нас з усіх щілин. Гастрольний ринок тримався, але почекайте.."

Хоча дехто з черкасців не вбачає нічого поганого у візиті гостя з країни-агресора. Натомість згадують романси з його репертуару.

До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал

Щоправда, черкащани не стоять в чергах за квитками на виступ співака: нині викуплено менше половини місць у концертному залі.

До Черкас із концертом їде Малінін: у мережі розгорівся скандал

Сам Олександр Малінін не був помічений на сценах тимчасово окупованих українських територій, а от його син, також співак – Нікіта Малінін виступав у Криму. Через що був внесений до бази "Миротворця".

Раніше OBOZREVATEL писав: Олександр Пєсков, який гастролював у ОРДЛО, раптом згадав про Україну. Артист спародіював Вєрку Сердючку, використавши пісню "Гуляночка" зі словами "ще не вмерла Україна".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Черкаси
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
58
8
Смішно
2
Цікаво
15
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Политика майдановских нацистов ориентирована на ДИСКРИМИНАЦИЮ в отношении ВСЕХ российских исполнителей независимо от их политических взглядов. Основная цель всего этого - "тихий" ГЕНОЦИД и ТЕ,РРОР с их стороны в отношении русскоязычных граждан Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Интересно, а сам Малинин в курсе, что он едет на Украину?? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новини

Топпублікації

Топблоги