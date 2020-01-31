Вчився паркуру: на Черкащині підліток застряг на даху двоповерхівки. Фото

У місті Звенигородка, що на Черкащині, підліток задерся на дах двоповерхового будинку та не міг звідти спуститися. Подія сталася ввечері 30 січня.

Щоб зняти дитину з будівлі, рятувальники використовували триколінну драбину. Про це на сторінці Facebook повідомляє пресслужба Управління ДСНС України в Черкаській області.

Підліток злякався висоти і сам не спустився

Працівники спецслужби піднялися до 12-річного хлопчика та знесли його на землю. Під час спілкування з ДСНСниками підліток розповів, що хотів позайматися паркуром. Коли ж задерся на дах будинку і подивився вниз, то злякався та не зміг спуститися. Пригода хлопця закінчилася легким переляком.

Підліток відбувся переляком Facebook / Konstantin Protsenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах потяг наїхав на жінку з передозуванням, котра сиділа на залізничній колії. Із травмами різного ступеня її госпіталізували до лікарні.

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