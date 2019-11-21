Не вперше бореться за життя: що відомо про родину, яка втратила дітей у страшній пожежі на Черкащині. Фото

6-місячному Назару, який вижив після страшної пожежі на Черкащині, зробили операцію. Того ж дня поховали його загиблих старших братиків.

Всього у 21-річної Наталі Довгань, яка втратила у вогні двох синів, четверо дітей. Найстаршого хлопчика на момент пожежі не було вдома, розповів OBOZREVATEL Олексій Лавріненко, сільський голова Медведівки, де сталась трагедія.

Скрін з відео ТСН Хлопчиків поховали 20 листопада

В спільноті "Група добрих справ" волонтери повідомляють: на порятунок дитини небайдужі зібрали 40 тисяч гривень. 20 листопада йому зробили нефректомію – операцію, під час якої видалили обпечені тканини і наклали свинячу шкіру.

Facebook / Група добрых дел Назарчик бореться за своє життя після пожежі

"Назар молодець, все витримав. Зараз він після операції. Йому поставили трахіостому. Попереду у нашого хлопчика довгий шлях", – написала волонтерка Дарина Макаренко.

Пізніше повідомила: до дитини приїхала мама. До цього Наталя була зайнята похованням загибли дітей. Назара в лікарні навідували тітка й тато. Жінка постійно знаходиться під заспокійливими засобами. Під час похорону синів кілька разів непритомніла.

"Перший день трагедії – до ночі в Чигиринському відділі. Другий день – обколота заспокійливим жінка почувається як овоч ,не розуміючи нічого. Кричить і плаче, ходить як примара. Третій день – ховає двох дітей! Кидається на домовину: кричить, плаче і виє! Непритомніє декілька разів і знов кричить. Четвертий день – збирається, напивається купу таблеток, які не помогають, і йде з тремтячими руками до Назара", – описує стан Наталі волонтерка.

Facebook / Група добрых дел Жінка знаходиться в лікарні біля сина

OBOZREVATEL стало відомо, що Назар вже не вперше бореться за своє життя. Він народився недоношеним, з вагою всього 1400 грамів. У трирічному віці в голівці дитини знайшли кісту, через яку він міг залишитись незрячим. Тоді він вже переніс складну операцію на очах. Його бабуся,також багатодітна мати, Алла Довгань в соцмережі просила про фінансову допомогу, щоб пережити складний період.

Facebook / Алла Довгань Наталя з новонародженим Назарчиком

За словами сільського голови Медведівки, родина Довганів благополучна. На обліку в соціальних службах не знаходилась. Тим часом, у Facebook-спільноті "Медведівка і наш район" односельчани Наталі звинувачують жінку в недбалому ставленні до дітей.

Нині справою займаються правоохоронці. Відкрито й розслідується провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною та порушення норм пожежної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада на Черкащині через загорання електрообігрівача сталась пожежа, в результаті якої заживо згоріло двоє дітей двох та трьох років, а шестимісячне немовля потрапило до реанімації. Малюка врятував АТОвець Роман Холод.

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