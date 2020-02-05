На Черкащині селяни перекрили трасу через небажання приєднуватись до райцентру

Жителі кількох сіл Золотоніського району на Черкащині обмежили рух транспорту трасою Н-08 "Київ – Запоріжжя" в районі села Домантове.

Так люди демонструють обласній владі свій протест проти примусового об’єднання їхніх сіл до районного центру, повідомляє "Суспільне UA: Черкаси".

Один із учасників акції, Олександр Нагаєвський, розповів журналістам: селяни хочуть створити Новодмитрівську ОТГ.

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Усього до такого об’єднання готові 18 населених пунктів. Таке рішення вони ухвалили ще торік, все порахували і впевнились у своїй платоспроможності. Відповідні документи кілька разів направляли до Черкаської облради, але утворення такої територіальної громади обласні владці не погодили.

Селяни перекрили трасу, бо не хочуть приєднуватись до Золотоноші suspilne.media

Люди проти приєднання до Золотоноші, бо, мовляв, не хочуть брати на свої населені пункти міських проблем. Вони впевнені, що за рахунок сіл райцентр прагне вирішувати свої фінансові негаразди.

Раніше OBOZREVATEL писав: на Черкащині хлопці інсценували викрадення людини заради хайпу в соціальних мережах.

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