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7 лютого • оновлено в 08:46
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На Черкащині легковик врізався в КАМАЗ: подробиці ДТП. Фото

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Через негоду на трасі Київ – Знам’янка, в районі селища Лісове на Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою. В ДТП постраждав один з водіїв.

Аварія трапилась надвечір 5 лютого, повідомив на Facebook-сторінці Кам’янського районного сектору ДСНС Черкащини.

За інформацією рятувальників, водій ВАЗ 2107, який їхав у напрямку Сміли, побачив на своїй смузі зламане поривчастим вітром дерево. Кермувальник почав маневрувати і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем КАМАЗ з причепом.

Зламане дерево лежало на дорозі

Зламане дерево лежало на дорозі

Facebook / Кам'янський РС ДСНС

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На Черкащині легковик врізався в КАМАЗ: подробиці ДТП. Фото

Facebook / Кам'янський РС ДСНС

Водій легкового автомобіля був госпіталізований до лікарні.

Рятувальники прибрали дерево, що впало, з проїжджої частини дороги.

На Черкащині легковик врізався в КАМАЗ: подробиці ДТП. Фото

Facebook / Кам'янський РС ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині селяни перекривали дорогу через те, що не хочуть, щоб їхні села приєднували до районного центра.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
аварія ДТП
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