На Черкащині легковик врізався в КАМАЗ: подробиці ДТП. Фото

Через негоду на трасі Київ – Знам’янка, в районі селища Лісове на Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою. В ДТП постраждав один з водіїв.
Аварія трапилась надвечір 5 лютого, повідомив на Facebook-сторінці Кам’янського районного сектору ДСНС Черкащини.
За інформацією рятувальників, водій ВАЗ 2107, який їхав у напрямку Сміли, побачив на своїй смузі зламане поривчастим вітром дерево. Кермувальник почав маневрувати і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем КАМАЗ з причепом.
Зламане дерево лежало на дорозі
Facebook / Кам'янський РС ДСНС
Facebook / Кам'янський РС ДСНС
Водій легкового автомобіля був госпіталізований до лікарні.
Рятувальники прибрали дерево, що впало, з проїжджої частини дороги.
Facebook / Кам'янський РС ДСНС
Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині селяни перекривали дорогу через те, що не хочуть, щоб їхні села приєднували до районного центра.
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