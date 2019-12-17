Готувалися 20 років: у черкаському онкоцентрі провели унікальну операцію. Відео

Першу успішну пересадку кісткового мозку провели лікарі Черкаського онкологічного центру. Досі подібні операції робили тільки у чотирьох медичних закладах країни.

Усього ж, аби щороку рятувати близько 3000 пацієнтів, в Україні є потреба у 30 відділеннях трансплантації кісткового мозку. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

У Черкасах на такі пересадки чекали понад два десятиліття. Аби виконувати їх самостійно, лабораторії онкологічного диспансеру бракувало спеціального обладнання і коштів на нього.

Скрін із відео

Нині ж лабораторія, як і тутешнє відділення онкогематології, працюватиме цілодобово. А лікарі медичного закладу, пройшовши стажування за кордоном, готові рятувати життя важкохворих власними силами, не відправляючи їх на дорогі операції в закордонні клініки. В Україні така процедура коштує в кілька разів дешевше, ніж у клініках Німеччини, Італії, Польщі чи Туреччини.

Для багатьох пацієнтів онкодиспансеру пересадка кісткового мозку – єдиний шанс. І самі ж вони можуть стати донорами стовбурових клітин.

Перша операція з пересадки кісткового мозку завершилася успішно Скрін із відео

Машина для аутотрансплантації проганяє кров пацієнта і знаходить у ній здорові стовбурові клітини. Їх збирають у спеціальний пакет і вміщують до кріобоксу, де в умовах наднизьких температур вони можуть зберігатися близько 10 років.

Процес пересадки кісткового мозку виглядає як звичайне переливання крові. Однак найважливіший і найскладніший – період після неї. За цей час стовбурові клітини повинні прижитися, а організм – почати відновлення. На це іноді потрібно від десяти днів до кількох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у черкаських лікарнях пацієнтів годують без хліба. Усе – через те, що закінчилась спонсорська допомога медичним закладам.

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