Двоє дітей врятовані, мама – в реанімації: в Черкасах сталась страшна пожежа. Фото, відео

В Черкасах на вулиці Чорновола спалахнув приватний будинок, у якому знаходилась молода жінка з дітьми. Близнюків вчасно врятував сусід, їхня мама з важкими опіками потрапила до лікарні.

Страшна подія сталась 17 грудня. Про неї повідомив на Facebook-сторінці Черкаський міськрайонний відділ ДСНС (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця)

Загоряння випадково побачили сусіди постраждалої родин, які й викликали вогнеборців. Ще до прибуття рятувальників до палаючого будинку забіг сусід, який вивів на свіже повітря 5-річних хлопчиків. Опісля звідти вибігла й їхня 30-річна мама.

Загорання будинку помітили сусіди ck.dsns.gov.ua

Вже за годину пожежники повністю приборкали вогонь, який встиг знищити побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Причини пожежі наразі невідомі й досі встановлюються.

Діти відбулись лише переляком. А от господиня будинку – Анна Лемешева – отримала термічні опіки другого-четвертого ступеню. Родичі жінки в соцмережі розповідають: у неї обгоріло 60% шкіри, вражене обличчя, шия голова, руки, ноги та тулуб.

Facebook / Анюта Кавун Анна Лемешева з синами

Анна була госпіталізована до Першої міської лікарні. OBOZREVATEL поцікавився станом постраждалої у завідувача опікового відділення Володимира Цапенка. Його досі оцінюють як вкрай важкий, однак увесь час жінка перебуває в свідомості. Нині її готують до надскладної операції.

Facebook / Анюта Кавун У постраждалої в пожежі жінки обпечено 60% тіла

Раніше OBOZREVATEL писав:

в середині листопада на Черкащині в страшній пожежі заживо згоріло двоє дітей, одного хлопчика вдалось врятувати.

з палаючого будинку малюків виносив їхній сусід – АТОвець Роман Холод.

врятована з вогню 8-місячна дитина вже боролась за своє життя одразу після свого народження. Після пожежі хлопчика чекає тривале й важке лікування.

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