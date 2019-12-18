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18 грудня • оновлено в 11:53
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Двоє дітей врятовані, мама – в реанімації: в Черкасах сталась страшна пожежа. Фото, відео

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В Черкасах на вулиці Чорновола спалахнув приватний будинок, у якому знаходилась молода жінка з дітьми. Близнюків вчасно врятував сусід, їхня мама з важкими опіками потрапила до лікарні.

Страшна подія сталась 17 грудня. Про неї повідомив на Facebook-сторінці Черкаський міськрайонний відділ ДСНС (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця)

Загоряння випадково побачили сусіди постраждалої родин, які й викликали вогнеборців. Ще до прибуття рятувальників до палаючого будинку забіг сусід, який вивів на свіже повітря 5-річних хлопчиків. Опісля звідти вибігла й їхня 30-річна мама.

Загорання будинку помітили сусіди

Загорання будинку помітили сусіди

ck.dsns.gov.ua

Вже за годину пожежники повністю приборкали вогонь, який встиг знищити побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Причини пожежі наразі невідомі й досі встановлюються.

Діти відбулись лише переляком. А от господиня будинку – Анна Лемешева – отримала термічні опіки другого-четвертого ступеню. Родичі жінки в соцмережі розповідають: у неї обгоріло 60% шкіри, вражене обличчя, шия голова, руки, ноги та тулуб.

Facebook / Анюта Кавун

Facebook / Анюта Кавун

Анна Лемешева з синами

Анна була госпіталізована до Першої міської лікарні. OBOZREVATEL поцікавився станом постраждалої у завідувача опікового відділення Володимира Цапенка. Його досі оцінюють як вкрай важкий, однак увесь час жінка перебуває в свідомості. Нині її готують до надскладної операції.

Facebook / Анюта Кавун

Facebook / Анюта Кавун

У постраждалої в пожежі жінки обпечено 60% тіла

Раніше OBOZREVATEL писав:

  • в середині листопада на Черкащині в страшній пожежі заживо згоріло двоє дітей, одного хлопчика вдалось врятувати.

  • з палаючого будинку малюків виносив їхній сусід – АТОвець Роман Холод.

  • врятована з вогню 8-місячна дитина вже боролась за своє життя одразу після свого народження. Після пожежі хлопчика чекає тривале й важке лікування.

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Місце
Україна Черкаси
Тег
пожежа
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