Візок замело снігом: на Черкащині п’яна мати покинула немовля посеред вулиці

У селі Летичівка, передмісті Монастирища, що на Черкащині, мати забула посеред дороги візок із 10-місячним малюком. Подія сталася вночі, коли на вулиці була завірюха.

Як йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин", малюка врятували місцеві жителі, котрі поверталися автівкою з роботи. На дорозі вони побачили закиданий снігом візок і зупинилися. Коли ж заглянули всередину, то побачили замерзле немовля. На ньому був лише осінній комбінезон та легенька ковдра (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дитина спала, я взяла її за руки, а вони були холодні, як лід. В малюка вже був такий сон, що він замерзав. Тоді йшов сніг, візок стояв проти вітру і все задувало всередину", - розповідає місцева жителька Юлія, яка з товаришем врятувала малюка.

Жінка забула свою дитину серед дороги saratovnews.ru

На місце прибули медики та правоохоронці. Дитину з невеликим переохолодженням доправили до лікарні. Тоді й встановили особу матері малюка. Нею виявилася багатодітна місцева жителька Світлана. Того вечора вона відпочивала у знайомої, вживала алкоголь. Коли ж поверталася додому, то просто забула візок з дитиною за кілька сотень метрів від будинку.

Сусіди не здивовані цим випадком. Адже запевняють, що часто бачать жінку п’яною і її найменшу дитину рятували вже не вперше. Сама ж багатодітна мати переконує, того вечора сталася просто помилка.

"Дитина була одягнена, нічого не сталося. Найлегше – це заклювати та облити брудом, але треба, щоб всі вчилися на своїх помилках. Хай кожен дивиться на своє минуле", – говорить Світлана.

У цій ситуації місцевих жителів найбільше обурює поведінка соціальних служб. Адже ця сім’я постійно в епіцентрі скандалів, у родині четверо малих дітей, а кілька років тому за трагічних обставин загинула п’ята маленька донька.

Працівники соцслужби говорять, що про смерть дитини навіть не знали. А ситуацією, яка склалася цього разу, займається поліція і лікарня. Зараз 10-місячного малюка повернули до його матері та братів. Сім’ю взяли на облік соцслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині дітей в садку годували черв’яками. Батьки почали бити на сполох, а керівництво закладу вважає це фальсифікацією.

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