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24 лютого • оновлено в 11:30
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Вискочили з темряви: за один вечір у Черкасах трапились дві страшних аварії. Фото

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Протягом вечора 23 лютого в Черкасах трапились дві моторошні аварії, які забрали життя двох осіб: 40-річної жінки та 59-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Черкаської області,

Близько 19:00 в межах села Панське, розташованого на дамбі на в’їзді до Черкас, під колесами автомобіля Volvo опинився чоловік 1960-го року народження. За даними обласної екстренки, медики, які прибули на місце, лише констатували смерть постраждалого. За словами очевидців, чоловік раптово вибіг навпроти оглядового майданчика на дамбі. Удар автівки був сильним, тож він загинув на місці.

Аварія трапилась на дамбі на виїзді з Черкас

Аварія трапилась на дамбі на виїзді з Черкас

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Війна на дорогах: чому в Черкасах мало не щодня пішоходи опиняються під колесами автомобілів. Фото
Чоловік вибіг під колеса Volvo

Чоловік вибіг під колеса Volvo

Патрульна поліція Черкащини

Вже за кілька годин, близько опівночі, ще одна трагедія трапилась навпроти міського тролейбусного парку. Водій автобуса для розвезення персоналу, рухаючись проспектом Хіміків, скоїв наїзд на жінку 40 років. Вона померла ще до приїзду "швидкої". За словами кермувальника, постраждала несподівано вискочила на проїжджу частину у невстановленому місці.

Травми, які отримала жінка, виявились несумісними з життям

Травми, які отримала жінка, виявились несумісними з життям

Патрульна поіція Черкащини

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: у Черкасах маршрутка зіштовхнулась із легковиками. Постраждали чотири пасажирки автобуса.

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Україна Черкаси
Теги
аварія ДТП
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