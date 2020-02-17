Головна Новини
17 лютого • оновлено в 19:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя Че

Війна на дорогах: чому в Черкасах мало не щодня пішоходи опиняються під колесами автомобілів. Фото

463
Читати матеріал російською

Трагічний приріст ДТП за участі пішоходів у Черкасах щоденно збільшується.

Протистояння тих, хто пересувається містом пішки, і тих, хто кермує транспортними засобами, стає все страшнішим, адже не лише калічить, а й забирає життя містян. Про сумну статистику фатальних аварій, їхню причину і можливе рішення проблеми – у матеріалі OBOZREVATEL.

За даними патрульної поліції, від початку 2020 року, усього за січень, в Черкасах трапилось 18 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. З них двоє загинули, 20 осіб отримали тілесні ушкодження.

За місяць у ДТП загинули двоє пішоходів

За місяць у ДТП загинули двоє пішоходів

Протягом місяця на водіїв склали 337 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, 125 випадків призвели до аварій. 120 осіб сіли за кермо в нетверезому стані. На пішоходів-порушників патрульні склали 229 постанов.

Новини
Під Києвом п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП: з'явилося відео моменту аварії

Одна з найбільш резонасних фатальних ДТП трапилась 9 січня на одному з черкаських перехресть. Під колеса таксі потрапили чотирирічні брати разом зі своїм дідусем. Автівка збила родину, коли та переходила дорогу. Одного хлопчика у тяжкому стані доправили у реанімацію. Його братик отримав закриту травму живота, а 62-річний дідусь – перелом гомілки.

4-річного Єгора намагалися врятувати всім містом, але не змогли

4-річного Єгора намагалися врятувати всім містом, але не змогли

Два тижні Єгор Джура, який постраждав найбільше, боровся за життя. 23 січня хлопчик помер у лікарні.

Водію таксі, який збив братиків з дідусем оголосили про підозру, а суд вже обрав йому запобіжний захід – домашній арешт у нічний час.

Місце, де трапилась аварія, було зовсім неосвітленим, дорожні знаки про пішохідний перехід були наявні лише в одному напрямку. Виправляти ситуацію місцеві дорожники взялись лише після страшної ДТП – за кілька днів там встановили дорожні знаки.

Дорожники встановлюють знаки на місці аварії

Дорожники встановлюють знаки на місці аварії

Facebook / Вікторія Курченко

Дорожники встановлюють знаки на місці аварії

Дорожники встановлюють знаки на місці аварії

Facebook / Вікторія Курченко

Набула розголосу й страшна смерть директора черкаської школи №19. Увечері 14 січня Юрія Лункіна збив позашляховик. Трагедія сталась на перехресті неподалік навчального закладу. Чоловік загинув на освітленому пішохідному переході, коли повертався з роботи. Виявилося, що він щорічно просив міську владу встановити світлофор на тому місці, де й загинув, оббивав пороги різних інстанцій. Однак йому відмовляли.

Нині справа загибелі Юрія Лункіна знаходиться під пильним спостереженням громадськості. Містяни бояться, що правоохоронці "замнуть" справу, адже на момент аварії в позашляховику, який убив директора школи, перебував колишній поліцейський.

Війна на дорогах: чому в Черкасах мало не щодня пішоходи опиняються під колесами автомобілів. Фото

Вже наступного дня після страшної ДТП, 15 січня, на іншому перехресті в Черкасах водій збив жінку, яка переходила дорогу. Потім посадив її до своєї машини, відвіз до під’їзду будинку, де вона живе, і покинув. У постраждалої зламаний ніс, щелепа та розбита ліва сторона обличчя. До того ж – часткова втрата пам’яті.

Новини
У Дніпрі сталася ДТП з переворотом: постраждала дівчина

Зранку 24 січня просто на пішохідному переході в Черкасах позашляховик збив 11-річну дівчинку, яка йшла до школи. За словами очевидців, водій маршрутки № 36 зупинився перед "зеброю", щоб пропустити дитину. Водій автомобіля KIA у цей час рухався сусідньою смугою і не зупинився. У дівчинки діагностували закритий перелом гомілки.

Місце в Черкасах, де збили 11-річну школярку

Місце в Черкасах, де збили 11-річну школярку

Facebook / Anastasia Progunova

Зазначимо, вже на початку лютого на цьому ж місці, хоч і поза пішохідним переходом, під колеса легковика потрапив 91-річний чоловік.

У пенсіонера діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забійну рану потиличної ділянки голови, переломи плеча та гомілки

Біля зупинки "Черьомушки" в Черкасах пенсіонер втрапив під колеса

Біля зупинки "Черьомушки" в Черкасах пенсіонер втрапив під колеса

Про аварії, в яких страждали пішоходи, місцеві ЗМІ повідомляли чи не щодня. Свята – не виняток. Так, 6 січня в Черкасах легковик збив 51-річну жінку, яка переходила проїжджу частину. Водій просто не встиг зупинити автомобіль.

Увечері 13 січня водій автомобіля "Chevrolet" збив дитину та зник з місця пригоди. Поліцейські впіймали його біля одного з цілодобових закладів відпочинку. На щастя, дитина тяжких травм не отримала.

Війна на дорогах: чому в Черкасах мало не щодня пішоходи опиняються під колесами автомобілів. Фото

У патрульній поліції області зазначили: цьогоріч у Черкасах збільшилась кількість ДТП із травмованими та трагічними наслідками. Якщо в минулому році трапилось 15 аварій із потерпілими (із 103 ДТП), в цьому – вже 26 (із 89). За січень минулого року загиблих не було, цьогоріч – двоє.

Від такої кількості аварій та інших правопорушень жителів Черкас може врятувати програма "Безпечне місто". На цьому наголосив депутат Черкаської міськради від Партії вільних демократів Олександр Згіблов. Разом з однодумцями він вже чотири роки наполягає на її впровадженні.

Лідер "Партії вільних демократів" Олександр Згіблов

Лідер "Партії вільних демократів" Олександр Згіблов

"У грудні 2017 року на наше запрошення приїздили спеціалісти, які презентували аналітичну систему нагляду і розповідали, яким чином ця програма діє в Чернігові і області. На той час ціна питання була близько 8-9 млн. грн. Враховуючи, що бюджет розвитку міста 450 млн., це всього 2% від розвитку Черкас. Але це безпека наших громадян. "Безпечне місто" – це камери із здатністю розпізнавати обличчя і номери автомобілів, це тривожні кнопки. Це реагування системи на скупчення людей на певних територіях чи перехід людини з тротуару на газон. Наприклад, зайшла людина на газон і вириває квіти. Камера одразу спрацювала, подала сигнал в аналітичний центр, наряд поліції вже пересувається у потрібному напрямку. Упевнений, що якби ще тоді, у 2018 році, вдалося б розпочати реалізацію цієї програми, то в 5 разів зменшилася б крадіжка автомобілів. Не сталося б таких резонансних вбивств, як вбивство Вадима Комарова і керівника ІТ-компанії, зменшилася б кількість дрібних злочинів", – сказав Згіблов.

Програма "Безпечна Черкащина" буде стосуватись усього регіону. Вона передбачає впровадження нових технологій: відеокамер для фіксації номерних знаків, оглядових відеокамер, встановлення датчиків на рух автомобілів та додаткового освітлення на пішохідних переходах. Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Черкаській області Володимир Захаренко.

Війна на дорогах: чому в Черкасах мало не щодня пішоходи опиняються під колесами автомобілів. Фото

"Програма розрахована на 4 роки. За перший рік ми повинні побудувати платформу, на якій буде повністю з усієї області сходитися вся інформація. Черкаська міська рада зараз заявляє, що хоче максимально оснастити місто камерами відеоспостереження. Нині з цим ситуація плачевна", – зазначив Володимир Васильович.

За його словами, у Черкасах встановлено 45 відеокамер. Та лише 5 з них працюють з функцією реєстрації.

"Тобто ми можемо подивитись, що відбувалося на певному проміжку дороги, приміром, дві хвилини тому. Ще 6 камер працюють у режимі спостереженні, просто відтворюючи картинку онлайн. До інших відеокамер або не під’єднана електроенергія, або не сплачено за інтернет. Все це через те, що в нас є відеокамери, які не прикріплені нікуди й нікому не належать. А от система "Безпечне місто" передбачає створення платформи, до якої всі ці камери будуть приєднані", – розповів правоохоронець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сім'ю мера Черкас запідозрили в афері з авто.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Черкаси
Теги
ДТП пішохід поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги