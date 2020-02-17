Війна на дорогах: чому в Черкасах мало не щодня пішоходи опиняються під колесами автомобілів. Фото

Трагічний приріст ДТП за участі пішоходів у Черкасах щоденно збільшується.

Протистояння тих, хто пересувається містом пішки, і тих, хто кермує транспортними засобами, стає все страшнішим, адже не лише калічить, а й забирає життя містян. Про сумну статистику фатальних аварій, їхню причину і можливе рішення проблеми – у матеріалі OBOZREVATEL.

За даними патрульної поліції, від початку 2020 року, усього за січень, в Черкасах трапилось 18 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. З них двоє загинули, 20 осіб отримали тілесні ушкодження.

За місяць у ДТП загинули двоє пішоходів

Протягом місяця на водіїв склали 337 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, 125 випадків призвели до аварій. 120 осіб сіли за кермо в нетверезому стані. На пішоходів-порушників патрульні склали 229 постанов.

Одна з найбільш резонасних фатальних ДТП трапилась 9 січня на одному з черкаських перехресть. Під колеса таксі потрапили чотирирічні брати разом зі своїм дідусем. Автівка збила родину, коли та переходила дорогу. Одного хлопчика у тяжкому стані доправили у реанімацію. Його братик отримав закриту травму живота, а 62-річний дідусь – перелом гомілки.

4-річного Єгора намагалися врятувати всім містом, але не змогли

Два тижні Єгор Джура, який постраждав найбільше, боровся за життя. 23 січня хлопчик помер у лікарні.

Водію таксі, який збив братиків з дідусем оголосили про підозру, а суд вже обрав йому запобіжний захід – домашній арешт у нічний час.

Місце, де трапилась аварія, було зовсім неосвітленим, дорожні знаки про пішохідний перехід були наявні лише в одному напрямку. Виправляти ситуацію місцеві дорожники взялись лише після страшної ДТП – за кілька днів там встановили дорожні знаки.

Дорожники встановлюють знаки на місці аварії Facebook / Вікторія Курченко

Дорожники встановлюють знаки на місці аварії Facebook / Вікторія Курченко

Набула розголосу й страшна смерть директора черкаської школи №19. Увечері 14 січня Юрія Лункіна збив позашляховик. Трагедія сталась на перехресті неподалік навчального закладу. Чоловік загинув на освітленому пішохідному переході, коли повертався з роботи. Виявилося, що він щорічно просив міську владу встановити світлофор на тому місці, де й загинув, оббивав пороги різних інстанцій. Однак йому відмовляли.

Нині справа загибелі Юрія Лункіна знаходиться під пильним спостереженням громадськості. Містяни бояться, що правоохоронці "замнуть" справу, адже на момент аварії в позашляховику, який убив директора школи, перебував колишній поліцейський.

Вже наступного дня після страшної ДТП, 15 січня, на іншому перехресті в Черкасах водій збив жінку, яка переходила дорогу. Потім посадив її до своєї машини, відвіз до під’їзду будинку, де вона живе, і покинув. У постраждалої зламаний ніс, щелепа та розбита ліва сторона обличчя. До того ж – часткова втрата пам’яті.

Зранку 24 січня просто на пішохідному переході в Черкасах позашляховик збив 11-річну дівчинку, яка йшла до школи. За словами очевидців, водій маршрутки № 36 зупинився перед "зеброю", щоб пропустити дитину. Водій автомобіля KIA у цей час рухався сусідньою смугою і не зупинився. У дівчинки діагностували закритий перелом гомілки.

Місце в Черкасах, де збили 11-річну школярку Facebook / Anastasia Progunova

Зазначимо, вже на початку лютого на цьому ж місці, хоч і поза пішохідним переходом, під колеса легковика потрапив 91-річний чоловік.

У пенсіонера діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забійну рану потиличної ділянки голови, переломи плеча та гомілки

Біля зупинки "Черьомушки" в Черкасах пенсіонер втрапив під колеса

Про аварії, в яких страждали пішоходи, місцеві ЗМІ повідомляли чи не щодня. Свята – не виняток. Так, 6 січня в Черкасах легковик збив 51-річну жінку, яка переходила проїжджу частину. Водій просто не встиг зупинити автомобіль.

Увечері 13 січня водій автомобіля "Chevrolet" збив дитину та зник з місця пригоди. Поліцейські впіймали його біля одного з цілодобових закладів відпочинку. На щастя, дитина тяжких травм не отримала.

У патрульній поліції області зазначили: цьогоріч у Черкасах збільшилась кількість ДТП із травмованими та трагічними наслідками. Якщо в минулому році трапилось 15 аварій із потерпілими (із 103 ДТП), в цьому – вже 26 (із 89). За січень минулого року загиблих не було, цьогоріч – двоє.

Від такої кількості аварій та інших правопорушень жителів Черкас може врятувати програма "Безпечне місто". На цьому наголосив депутат Черкаської міськради від Партії вільних демократів Олександр Згіблов. Разом з однодумцями він вже чотири роки наполягає на її впровадженні.

Лідер "Партії вільних демократів" Олександр Згіблов

"У грудні 2017 року на наше запрошення приїздили спеціалісти, які презентували аналітичну систему нагляду і розповідали, яким чином ця програма діє в Чернігові і області. На той час ціна питання була близько 8-9 млн. грн. Враховуючи, що бюджет розвитку міста 450 млн., це всього 2% від розвитку Черкас. Але це безпека наших громадян. "Безпечне місто" – це камери із здатністю розпізнавати обличчя і номери автомобілів, це тривожні кнопки. Це реагування системи на скупчення людей на певних територіях чи перехід людини з тротуару на газон. Наприклад, зайшла людина на газон і вириває квіти. Камера одразу спрацювала, подала сигнал в аналітичний центр, наряд поліції вже пересувається у потрібному напрямку. Упевнений, що якби ще тоді, у 2018 році, вдалося б розпочати реалізацію цієї програми, то в 5 разів зменшилася б крадіжка автомобілів. Не сталося б таких резонансних вбивств, як вбивство Вадима Комарова і керівника ІТ-компанії, зменшилася б кількість дрібних злочинів", – сказав Згіблов.

Програма "Безпечна Черкащина" буде стосуватись усього регіону. Вона передбачає впровадження нових технологій: відеокамер для фіксації номерних знаків, оглядових відеокамер, встановлення датчиків на рух автомобілів та додаткового освітлення на пішохідних переходах. Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Черкаській області Володимир Захаренко.

"Програма розрахована на 4 роки. За перший рік ми повинні побудувати платформу, на якій буде повністю з усієї області сходитися вся інформація. Черкаська міська рада зараз заявляє, що хоче максимально оснастити місто камерами відеоспостереження. Нині з цим ситуація плачевна", – зазначив Володимир Васильович.

За його словами, у Черкасах встановлено 45 відеокамер. Та лише 5 з них працюють з функцією реєстрації.

"Тобто ми можемо подивитись, що відбувалося на певному проміжку дороги, приміром, дві хвилини тому. Ще 6 камер працюють у режимі спостереженні, просто відтворюючи картинку онлайн. До інших відеокамер або не під’єднана електроенергія, або не сплачено за інтернет. Все це через те, що в нас є відеокамери, які не прикріплені нікуди й нікому не належать. А от система "Безпечне місто" передбачає створення платформи, до якої всі ці камери будуть приєднані", – розповів правоохоронець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сім'ю мера Черкас запідозрили в афері з авто.

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