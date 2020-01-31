В Черкасах в колодязі теплотраси знайшли мертвого чоловіка: хто він

Із колодязя теплотраси в центрі Черкас рятувальники витягли тіло чоловіка без ознак життя. За попередніми даними, загиблий був безхатьком.

Про інцидент, що трапився ввечері 30 січня, у Facebook повідомив Черкаський міськрайонний відділ ДСНС.

Про страшну знахідку в колодязі теплотраси на вулиці Байди Вишневецького, 97 служба "101" отримала повідомлення від чергового поліції.

Тіло чоловіка виявили поліцейські krivbass.city

Рятувальники витягли чоловіка на поверхню з допомогою мотузки і передали фахівцям швидкої медичної допомоги. Однак медики вже констатували смерть.

Нині обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав: на Черкащині чоловік вирішив пожартувати з поліцією, заявивши, що знайшов тіло безхатька.

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