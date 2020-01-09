В Черкасах таксі на перехресті знесло дідуся з онуками: усі троє в лікарні. Фото

У Черкасах на розі вулиць Сергія Аброса та Різдвяної під колеса таксі потрапили чоловік разом зі своїми 4-річними онуками. Усі троє постраждалих з травмами різної важкості – у лікарні.

ДТП трапилась близько 17:30, йдеться у повідомленні пресслужби КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

Автомобіль Chevrolet здійснив наїзд на дідуся з дітьми-двійнятами, коли вони переходили дорогу.

В Черкасах таксі на перехресті збило дідуся з онуками Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

У одного з хлопчиків лікарі швидкої діагностували політраву і у тяжкому стані доправили у реанімацію Черкаської обласної дитячої лікарні. Його братик у наслідок аварії отримав закриту травму живота, а 62-річний дідусь – перелом гомілки.

За інформацією сектора комунікацій ГУНП Черкащини, з водієм таксі уже працюють слідчі поліції. Наразі з’ясовуються усі обставини ДТП і вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Містяни у Facebook обурюються відсутністю будь-якої розмітки на перехресті, де, окрім того, немає і пішохідного переходу, і відповідних знаків. Тут, кажуть, постійно трапляються ДТП, зокрема, й смертельні. Разом з тим, очевидці сьогоднішньої аварії стверджують, що таксі перед зіткненням з пішоходами мчало на великій швидкості.

Раніше OBOZREVATEL писав: в Черкасах муніципальне"Інватаксі" протаранило легковик. Водій буса виявився п’яним.

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