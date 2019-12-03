У Черкасах важливого чиновника спіймали на великому хабарі. Фото

У Черкасах під час отримання хабаря був затриманий керівник комунального медичного закладу.

Про це на своєму офіційному сайт повідомляє Черкаська місцева прокуратура. Йдеться про директора КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка" Владислава Свириденка.

Правоохоронці викрили корупційний механізм привласнення коштів міського бюджету, які виділялись на придбання медичного устаткування. Свириденко вимагав від підприємця 80 тисяч гривень. За ці кошти він комерсанту обіцяв укласти договір на поставки обладнання. Крім того, йдеться у повідомленні відомства, сума "вдячності" за співпрацю мала скласти 10% від визначеної суми вартості поставок.

Хабар вимагав директор комунального медичного закладу Черкаська міська прокуратура

Черкаська міська прокуратура

Черкаська міська прокуратура

Хабарника "на гарячому" затримали у його ж кабінеті: він саме отримував другий транш у сумі 50 тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували факт передачі у серпні цього року першої частини хабаря, яка склала 8 тисяч гривень.

Владислав Свириденко - дирекктор КНП КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка" vikka.ua

Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до вчинення оборудки. Правоохоронці вирішують питання про повідомлення чиновнику про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому світить від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та конфіскація майна.

Раніше OBOZREVATEL писав: у Черкасах привітальні листівки від міської влади надсилають навіть тим, хто помер кілька років тому.

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