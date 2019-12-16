У Черкасах накрили банду озброєних гоп-стоперів: фото

Банда озброєних зловмисників відібрала у жителя Київщини автомобіль і змусила написати боргову розписку.

Інцидент трапився у Черкасах ввечері 15 грудня. Гоп-стоперів затримали працівники карного розшуку. Про це повідомила пресслужба обласного управління Нацполіції.

У Черкасах затримали банду вимагачів ch.npu.gov.ua

Погрожуючи зброєю, чоловіки заволоділи автомобілем іноземного виробництва.

Також водія змусили написати боргову розписку на декілька тисяч доларів США.

У Черкасах затримали банду вимагачів

Протягом години поліцейські затримали зловмисників, які каталися містом на чужому авто. Наразі вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.

У Черкасах затримали банду вимагачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед білого дня у Черкасах двоє чоловіків напали і жорстокого побили молотком водія лімузина.

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