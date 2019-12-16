У Черкасах накрили банду озброєних гоп-стоперів: фото

Банда озброєних зловмисників відібрала у жителя Київщини автомобіль і змусила написати боргову розписку.
Інцидент трапився у Черкасах ввечері 15 грудня. Гоп-стоперів затримали працівники карного розшуку. Про це повідомила пресслужба обласного управління Нацполіції.
У Черкасах затримали банду вимагачів
ch.npu.gov.ua
Погрожуючи зброєю, чоловіки заволоділи автомобілем іноземного виробництва.
Також водія змусили написати боргову розписку на декілька тисяч доларів США.
У Черкасах затримали банду вимагачів
Протягом години поліцейські затримали зловмисників, які каталися містом на чужому авто. Наразі вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.
У Черкасах затримали банду вимагачів
Як повідомляв OBOZREVATEL, серед білого дня у Черкасах двоє чоловіків напали і жорстокого побили молотком водія лімузина.
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