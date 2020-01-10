Проносив пакунками: тюремник на Черкащині продавав ув’язненим наркотики. Фото

Працівники СБУ блокували постачання наркотиків та психотроів а територію виправної колонії на Черкащині.

Заборонені речовини збував ув’язненим працівник закладу. Про це повідомляє у Facebook пресслужба СБУ Черкаської області.

Інспектора піймали "на гарячому", коли він вкотре намагався пронести пакунок з наркотиками до установи.

Наркодилером був інспектор колонії Facebook / Управління СБ України в Черкаській області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Чоловіка спіймали з пакунком наркотиків Facebook / Управління СБ України в Черкаській області

Тюремник проносив наркотики ув'язненим Facebook / Управління СБ України в Черкаській області

Затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL писав: матір черкаського депутата Юрія Тренкіна викрили на афері з ремонтом поліцейський автомобілів. Проти ТОВ "Авто-Мастерок", яке належить жінці, за фактом розтрати й привласнення коштів правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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