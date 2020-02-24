На Черкащині сталось потрійне вбивство. У селі Балаклея Уманського району чоловік під час застілля зарізав свою бабусю та двох товаришів.
Тіла вкинув у криницю, а потім зізнався у скоєному батькові. Про це йдеться в сюжеті НТН "Свідок" (щоб подивитись відео, доскрольте сторінку до кінця).
Два тіла чоловік вкинув у криницю, ще одне залишив неподалік
У сільській раді запевнили, що на учасників події ніколи ніхто не скаржився, хоча винуватець трагедії любив випити.
Чоловіки жили на одній вулиці і часто разом пиячили. Фатального вечора зібрались у хаті 30-річного Павла. Коли виник конфлікт, саме він схопився за ножа. Зарізав двох своїх знайомих, а потім вбив і рідну бабусю.
Місцеві жителі не розуміють, навіщо було вбивати пенсіонерку
Скрін з відео
Після скоєного зловмисник кинув одного із чоловіків і пенсіонерку до криниці, ще одне тіло залишив неподалік. У скоєному зізнався батькові, той і викликав поліцію.
Вбивцю одразу затримали. Своєї провини він не заперечував.
30-річний Павло зізнався в скоєному
Скрін з відео
"Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – прокоментували у пресслужбі ГУНП у Черкаській області.
За смерть трьох людей Павло може сісти за ґрати на 15 років або отримати довічне ув’язнення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Ватутіне, що на Черкащині, знайшли тіло місцевої жительки. У власній квартирі 33-річній жінці перерізали сонну артерію.
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