На Черкащині сталось потрійне вбивство. У селі Балаклея Уманського району чоловік під час застілля зарізав свою бабусю та двох товаришів.

Тіла вкинув у криницю, а потім зізнався у скоєному батькові. Про це йдеться в сюжеті НТН "Свідок" (щоб подивитись відео, доскрольте сторінку до кінця).

Два тіла чоловік вкинув у криницю, ще одне залишив неподалік

У сільській раді запевнили, що на учасників події ніколи ніхто не скаржився, хоча винуватець трагедії любив випити.

Чоловіки жили на одній вулиці і часто разом пиячили. Фатального вечора зібрались у хаті 30-річного Павла. Коли виник конфлікт, саме він схопився за ножа. Зарізав двох своїх знайомих, а потім вбив і рідну бабусю.

Місцеві жителі не розуміють, навіщо було вбивати пенсіонерку Скрін з відео

Після скоєного зловмисник кинув одного із чоловіків і пенсіонерку до криниці, ще одне тіло залишив неподалік. У скоєному зізнався батькові, той і викликав поліцію.

Вбивцю одразу затримали. Своєї провини він не заперечував.

30-річний Павло зізнався в скоєному Скрін з відео

"Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – прокоментували у пресслужбі ГУНП у Черкаській області.

За смерть трьох людей Павло може сісти за ґрати на 15 років або отримати довічне ув’язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Ватутіне, що на Черкащині, знайшли тіло місцевої жительки. У власній квартирі 33-річній жінці перерізали сонну артерію.

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