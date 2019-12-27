Суд обрав запобіжний захід екскерівниці "Черкасиобленерго"

Вищий антикорупційний суд України застосував до колишньої виконуючої обов’язки голови правління "Черкасиобленерго" міру запобіжного заходу – заставу в розмірі 3,7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба суду на офіційному сайті ВАСУ.

Йдеться про Світлану Кузьмінську, яка перебувала на посаді в.о. голови правління підприємства з квітня 2015-го по грудень 2016 року.

Світлані Кузьмінській обирали запобіжний захід 26 грудня ckp.in.ua

На два місяці експосадовиці заборонено залишати межі столиці. Крім того, суд зобов’язує її з’являтися на вимогу слідчих чи прокурорів, повідомляти їх про зміну місця проживання чи місця роботи, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, тимчасово здати паспорти та інші документи, які дають право виїхати чи в’їхати в Україну.

Кузьмінській інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: зловживання владою, привласнення й розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

За версією слідства, упродовж 2015 року підозрювана разом із спільником, перебуваючи у змові з головою правління приватної компанії, організувала незаконну схему розрахунку за електроенергію. Таким чином, державі було нанесено збитків у розмірі понад 313 мільйонів гривень.

Як повідомляв сайт OBOZREVATEL, в Черкасах витратили мільйони на прибирання снігу, якого не було.

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