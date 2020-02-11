Смертельне зіткнення: біля аеропорту в Черкасах трапилась моторошна аварія

У страшній ДТП на виїзді з Черкас загинув чоловік. Ще п’ятеро – травмовані.
Аварія трапилась 11 лютого близько 18:30 на Смілянській трасі в районі місцевого аеропорту. Про це повідомила речниця КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" Ірина Назарок.
У смертельному зіткненні зійшлись автомобілі Opel та Ford. На місце аварії прибули три бригади швидкої допомоги. 50-річний чоловік, який перебував у одній з автівок, загинув на місці.
Від зіткнення автомобілів у Черкасах загинув чоловік
Патрульна поліція Черкаської області
П’ятьох жінок з травмами різної важкості госпіталізували до Третьої Черкаської міської лікарні.
За інформацією ГУНП в Черкаській області, за фактом даної автотрощі в поліції вже порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
На цьому ж місці влітку 2019 року сталась ще одна фатальна ДТП: повертаючись із мотофестивалю, який проходив у Черкасах, тут загинув байкер з Одеси. Його мотоцикл вскочив у глибоку яму на дорозі. Тоді виявилось, що ця ділянка траси – "нічийна", не знаходиться на балансі ані міської, ані районної ради і не знаходиться в переліку державних доріг.
Раніше OBOZREVATEL писав: через негоду на Черкащині легковик врізався у КАМАЗ.
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