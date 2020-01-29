Сиділа на рейках: у Черкасах локомотив збив дівчину "під кайфом"

У Черкасах на залізничному вокзалі локомотив збив 25-річну дівчину. Та сиділа на рейках і не реагувала на сигнали машиніста.

Інцидент трапився 29 січня о пів на третю ночі. Постраждалу із травмами та наркотичним передозуванням доправили в лікарню. Про це повідомили в пресслужбі обласного управління патрульної поліції.

Дівчина вижила, її госпіталізували goodfon.ru

За словами машиніста потягу, він заїжджав на станцію та скинув швидкість до 20-25 км/год. Коли побачив, що на рейках сидить людина, – подав звуковий сигнал. Проте особа не відреагувала. Водій здійснив аварійне гальмування, але уникнути наїзду на жінку не зміг.

На місці події працювали патрульні й медики. Спільними потерпілу перенесли до карети швидкої.

Встановити особу дівчини не вдалось, оскільки вона хоч і перебувала в свідомості, але говорити не могла.

Громадянку госпіталізували з підозрами на закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом кісток тазу та передозуванням психотропними речовинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аварії на Черкащині на смерть розбились двоє росіян. За словами водія вантажівки, їхній Lexus на швидкості в’їхав у напівпричіп.

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