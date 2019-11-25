Розбив голову й утік до Криму: на Черкащині трапилося криваве пограбування

У Смілі, що на Черкащині, грабіжник молотком розбив голову чоловіку, викрав із його будинку золоті прикраси, а потім намагався втекти до Криму.

Зловмисника спіймали у Херсонській області, коли той як пасажир їхав у автівці. Про це йдеться на офіційному сайті ГУНП у Черкаській області.

Криваве пограбування трапилося в неділю, 24 листопада. Потерпілого у ванній кімнаті виявила його матір. Чоловік лежав весь у крові з розбитою головою.

Чоловік із розбитою головою лежав у ванній кімнаті knews.kg

Відразу на місце події виїхали кілька груп правоохоронців. Знаряддя вбивства вони знайшли в одній із кімнат. Було встановлено, що зловмисник викрав золоті прикраси та годинник загиблого.

Як зазначили в поліції, стан оселі порушено не було. Це свідчило про те, що грабіжник безперешкодно потрапив до помешкання.

Поліцейські встановили особу підозрюваного та з’ясували, що він поспіхом виїхав зі Сміли до Криму. Цю інформацію передали прикордонникам та колегам із інших регіонів.

Вночі 25 листопада зловмисника затримали оперативники карного розшуку поліції Херсонської області. Чоловік їхав автомобілем в ролі пасажира. У нього поліцейські виявили викрадені речі.

Втікача затримали за умисне вбивство. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соснівський районний суд Черкас відправив за ґрати 23-річного місцевого жителя та його 21-річну зведену сестру. У січні 2018 року вони вбили таксистку Ірину Чуприну.

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