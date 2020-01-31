"Помріть, чорти": у Черкасах підліток осквернив меморіал загиблим Героям. Фото

У Черкасах 14-річний хлопець осквернив Стіну пам'яті загиблим в російсько-українській війні Героям та державний прапор України.

Малолітнього вандала спіймали небайдужі громадяни і встановили його особу. Про це у Facebook повідомив голова Ветеранського Братерства у Черкасах Володимир Болсуновський.

Підліток переїхав у Черкаси з Луганська

Факт вандалізму зафіксували на початку січня. Підліток пошкодив майданчик, де планують будувати меморіальний комплекс учасникам АТО.

На Стіні пам'яті й державних символах хлопець залишив надпис "Die dikens", що в перекладі означає "Помріть, чорти".

Facebook / Владимир Болсуновский

Дитину спіймали через кілька тижнів після злочину.

"Його сім'я переїхала два роки тому з Луганська. Хлопець уже змінив три школи, в районі користується авторитетом серед таких же ,як і сам. Оскільки він малолітній, з ним провели бесіду і відпустили додому. Через 10 хвилин прибув наряд поліції з батьками і відразу в нашу адресу посипались погрози", – розповів Володимир Болсуновський.

Чоловік додав, що подав з цього приводу заяву в поліцію.

Facebook / Владимир Болсуновский

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах на залізничному вокзалі локомотив збив 25-річну дівчину. Та сиділа на рейках і не реагувала на сигнали машиніста.

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