На Черкащині вітчим зґвалтував свою падчерку. Інцидент стався в одному із сіл Уманського району.

Дитина тривалий період тримала все в таємниці. Про це повідомляють на офіційному сайті ГУНП в Черкаській області.

Правоохоронцям потерпіла дівчина розповіла, що чоловік матері зґвалтував її понад рік тому. Однак вона нікому про це не говорила через боязнь і наважилася відкрити таємницю тільки зараз.

Дитина тривалий період тримала все в таємниці racurs.ua

Правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного. Наразі спеціалісти проводять усі необхідні експертизи. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині киянин зґвалтував неповнолітню дівчину. Зі своєю жертвою чоловік познайомився в Інтернеті та приїхав до неї в місто.

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