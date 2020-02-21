Головна Новини
21 лютого • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кримінал

На Черкащині вітчим ґвалтував неповнолітню падчерку: дівчина мовчала понад рік

202
Читати матеріал російською

На Черкащині вітчим зґвалтував свою падчерку. Інцидент стався в одному із сіл Уманського району.

Дитина тривалий період тримала все в таємниці. Про це повідомляють на офіційному сайті ГУНП в Черкаській області.

Правоохоронцям потерпіла дівчина розповіла, що чоловік матері зґвалтував її понад рік тому. Однак вона нікому про це не говорила через боязнь і наважилася відкрити таємницю тільки зараз.

Дитина тривалий період тримала все в таємниці

Дитина тривалий період тримала все в таємниці

racurs.ua

Новини
На Київщині на жінку накинулися з ножем і зґвалтували: фото та подробиці

Правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного. Наразі спеціалісти проводять усі необхідні експертизи. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині киянин зґвалтував неповнолітню дівчину. Зі своєю жертвою чоловік познайомився в Інтернеті та приїхав до неї в місто.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Черкаси
Тег
зґвалтування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги