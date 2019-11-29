На Черкащині піймали хакерів, які вкрали мільйони по всьому світу: подробиці скандалу

Служба безпеки України викрила й припинила діяльність кіберзлочинців, які викрадали кошти з рахунків платіжних систем Європи та США. Хакерів затримали в Черкасах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретарка СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

Як встановили оперативники спецслужби, міжнародна злочинна група діяла з 2010 року. Її організатор – громадянин РФ, який нині проживає в Києві. На нього працювали троє жителів Черкаської області.

Facebook / Катерина Дрога

Facebook / Катерина Дрога

Використовуючи спеціальні хакерські ресурси, зловмисники купували платіжні дані рахунків іноземців. За привласнені кошти закуповували товари у закордонних інтернет-магазинах і реалізовували їх в Україні онлайн. Річний обіг угруповання становив 500-700 тисяч доларів США.

Під час обшуків у Києві та в Черкасах правоохоронці вилучили комп’ютери та планшети з даними, які підтверджують протиправні закупки, та понад 5 тисяч доларів США. Також – незаконно закуплені товари: smart-годинники, iPad, iPhone, відеокамери GoPro, навігатори, відеореєстратори, ехолоти.

Facebook / Катерина Дрога

Facebook / Катерина Дрога

Під час обшуків виявили техніку й готівку Facebook / Катерина Дрога

Нині триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення хакерам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 361 ч. 2 та ст. 209 ч. 2.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Черкасах поліція "накрила" продавців контрафактного елітного алкоголю. Товар без акцизних марок вони купували в Інтернеті.

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