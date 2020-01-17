На Черкащині мер розікрав мільйони на ремонті доріг: що йому світить

Розтрата майже двох мільйонів гривень бюджетних коштів на ремонті доріг. Таку підозру висунула прокуратура міському голові Кам'янки на Черкащині та керівнику місцевого приватного підприємства.

Посадовці діяли за змовою. Про це на офіційному сайті повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

Під час розслідування було встановлено, що голова одного із міст Черкащини змовився з підприємцем, який мав виконувати ремонт доріг на чотирьох вулицях міста. Внаслідок цього посадовець привласнив близько двох мільйонів гривень бюджетних коштів.

Посадовець привласнив майже два мільйони гривень

За інформацією місцевих ЗМІ, мова йде про керманича Кам’янки Володимира Тірона та керівницю ТОВ "Інтербудтехсервіс" Наталю Михайлову. Це підприємство – єдине, що виконує ремонтні та будівельні роботи в Кам’янській ОТГ. За останні роки компанія отримала з місцевого бюджету понад 10 мільйонів гривень на виконання різнопланових робіт. Усі угоди були підписані без проведення тендерів.

Володимир Тірон – засновник компанії, яка ремонтує дороги в Кам'янці kammiskrada.gov.ua

Окрім цього, Володимир Тірон свого часу був єдиним засновником і керівником ТОВ "Інтербудтехсервіс". У 2012 році його обрали на посаду мера міста Кам’янка від Соціалістичної партії.

Наразі правоохоронці вживають заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, відсторонення їх від посад і накладення арешту на майно з метою відшкодування завданих територіальній громаді збитків.

Було відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч.1, ч. 2 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За вчинене особам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв сайт OBOZREVATEL, матір черкаського депутата викрили на афері з ремонтом поліцейських автомобілів. Загальна вартість договору, який поліцейські уклали з фірмою матері Тренкіна у вересні 2019-го, – 380 тисяч гривень.

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