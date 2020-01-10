На Черкащині медики "воскресили" мертвого чоловіка

На Черкащині медики запустили серце чоловіку, який перебував у стані клінічної смерті.

Інцидент стався 10 січня близько 11-ї години дня у місті Городище. Бригада "швидкої" поверталась із виклику і побачила неподалік лікарні чоловіка, який лежав на землі. Про це повідомила у Facebook пресслужба Обласного центру екстреної допомоги.

Серце вдалось запустити дефібрилятором iz.ru

Фахівці оглянули чоловіка і виявили, що той перебуває у стані клінічної смерті.

Медики відразу ж почали серцево-легеневу реанімацію, була проведена дефібриляція: серце у чоловіка запустили, але він не дихав.

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В автівці "швидкої" чоловіку продовжили проводити інтенсивну терапію та штучну вентиляцію легень.

У приймальному відділенні Городищенської ЦРЛ бригада ще тричі робила дефібриляцію, остання була успішна – у чоловіка відновилося дихання.

Хворого передали до реанімаційного відділення.

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