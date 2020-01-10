Головна Новини
10 січня • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Деталі

На Черкащині медики "воскресили" мертвого чоловіка

561
Читати матеріал російською

На Черкащині медики запустили серце чоловіку, який перебував у стані клінічної смерті.

Інцидент стався 10 січня близько 11-ї години дня у місті Городище. Бригада "швидкої" поверталась із виклику і побачила неподалік лікарні чоловіка, який лежав на землі. Про це повідомила у Facebook пресслужба Обласного центру екстреної допомоги.

Серце вдалось запустити дефібрилятором

Серце вдалось запустити дефібрилятором

iz.ru

Фахівці оглянули чоловіка і виявили, що той перебуває у стані клінічної смерті.

Медики відразу ж почали серцево-легеневу реанімацію, була проведена дефібриляція: серце у чоловіка запустили, але він не дихав.

Новини
У Дніпрі медики врятували безнадійного хворого зі страшною хворобою мозку

В автівці "швидкої" чоловіку продовжили проводити інтенсивну терапію та штучну вентиляцію легень.

У приймальному відділенні Городищенської ЦРЛ бригада ще тричі робила дефібриляцію, остання була успішна – у чоловіка відновилося дихання.

Хворого передали до реанімаційного відділення.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Черкасах мікроавтобус комунальної служби "Інватаксі" протаранив легковий автомобіль. Водій буса виявився п’яним.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Черкаси
Теги
смерть швидка допомога медицина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги