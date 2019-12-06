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6 грудня • оновлено в 18:24
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На Черкащині 17-річний хлопець загинув страшною смертю: фото та подробиці

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У місті Сміла на Черкащині 17-річний хлопець загинув після падіння з балкону 9 поверху. Трагедія сталась на вулиці Ржевській.

За попередньою версією правоохоронців, юнак скоїв самогубство. Про це OBOZREVATEL повідомили в секторі комунікацій ГУНП в Черкаській області.

Тіло загиблого було виявлено 5 грудня. Його особу вже встановили.

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Відомо, що хлопець навчався ДНЗ "Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів". Про його життя та стосунки з однолітками дізнатись не вдалось, адже в навчальному закладі про інцидент, як і про самого студента, з OBOZREVATEL говорити відмовились.

Тим часом, у соцмережах сміляни поширюють версію, мовляв, загиблому допомогли зістрибнути з балкону. Однак поки що вона залишається непідтвердженою. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст 115 ККУ (Умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Смілі грабіжник розбив чоловіку голову молотком і намагався втекти до Криму. Його затримали в Херсонській області.

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Місце
Україна Черкаси
Тег
самогубство
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