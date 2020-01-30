"Лежить вбитий безхатченко": на Черкащині чоловік пожартував із поліцією

Черкащанин постане перед судом за жарт із правоохоронцями. У січні цього року чоловік вигадав історію про жорстоко вбитого безхатченка в одному із сіл Драбівського району.

Слідчі виїхали на хибний виклик, інформує пресслужба обласної прокуратури.

Житель Драбівського району пожартував над правоохоронцями joemonster.org

Черкащанин розповів, що на узбіччі неподалік магазину в центрі села побачив тіло безхатченка з численними ножовими пораненнями, закривавленим обличчям і одягом. Під час виїзду слідчо-оперативної групи територіального відділення поліції факт вбивства не підтвердився.

Також встановлено, що заявник не міг бачити зазначені вище обставини, оскільки перебував у той час в іншому населеному пункті.

За версією слідства, 34-річний черкащанин дав неправдиве повідомлення, аби принизити правоохоронні органи.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у виді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах на залізничному вокзалі локомотив збив 25-річну дівчину. Та сиділа на рейках і не реагувала на сигнали машиніста.

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