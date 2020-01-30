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30 січня • оновлено в 16:18
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"Лежить вбитий безхатченко": на Черкащині чоловік пожартував із поліцією

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Черкащанин постане перед судом за жарт із правоохоронцями. У січні цього року чоловік вигадав історію про жорстоко вбитого безхатченка в одному із сіл Драбівського району.

Слідчі виїхали на хибний виклик, інформує пресслужба обласної прокуратури.

Житель Драбівського району пожартував над правоохоронцями

Житель Драбівського району пожартував над правоохоронцями

joemonster.org

Черкащанин розповів, що на узбіччі неподалік магазину в центрі села побачив тіло безхатченка з численними ножовими пораненнями, закривавленим обличчям і одягом. Під час виїзду слідчо-оперативної групи територіального відділення поліції факт вбивства не підтвердився.

Також встановлено, що заявник не міг бачити зазначені вище обставини, оскільки перебував у той час в іншому населеному пункті.

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За версією слідства, 34-річний черкащанин дав неправдиве повідомлення, аби принизити правоохоронні органи.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у виді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах на залізничному вокзалі локомотив збив 25-річну дівчину. Та сиділа на рейках і не реагувала на сигнали машиніста.

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Україна Черкаси
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