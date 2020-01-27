Lexus з росіянами потрапив у жахливу смертельну ДТП на Черкащині. Фото

В аварії на Черкащині на смерть розбились двоє росіян. За словами водія вантажівки, їхній Lexus на швидкості в’їхав у напівпричіп.

Аварія трапилась 26 січня на трасі Київ-Одеса біля міста Умань. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції в Черкаській області.

Фатальна ДТП сталась на одеській трасі УПП в Черкаській області

Деталі ДТП розповів водій вантажівки Mercedes, який їхав у напрямку Києва. Не впоравшись із керуванням, його автомобіль "затягнуло" на лівий край проїзної частини.

Чоловік зупинився біля відбійника та почав виставляти знаки аварійної зупинки. У цей час на великій швидкості в його напівпричіп в'їхав Lexus.

Водій та пасажир останньої автівки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. Загиблі – громадяни Росії 1980 та 2003 р.н.

На місці пригоди працювали патрульні, слідчі, працівники ДСНС та медики.

Двоє громадян Росії загинули на місці УПП в Черкаській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах просто на пішохідному переході позашляховик збив 11-річну дівчинку. Дитина йшла до школи.

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