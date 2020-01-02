Двоє загиблих, троє – у лікарні: на Черкащині трапилася "п’яна" ДТП. Фото

У Смілі, що на Черкащині, автомобіль ВАЗ на швидкості з’їхав із дороги та врізався у дерево. В машині було п’ятеро молодих чоловіків.

Як повідомила у Facebook пресслужба Обласного центру екстреної допомоги, на місці події працювали три бригади "швидкої". Потерпілі мали явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Автопригода сталася 2 січня близько першої години ночі. Внаслідок зіткнення в автомобілі спрацювали подушки безпеки. Тому водій та пасажир на передньому сидінні залишились живі. Серйозних травм зазнали чоловіки, що знаходилися ззаду. Двоє з них отримали травми, несумісні з життям, третій – дивом вижив.

У Смілі сталася смертельна ДТП radiotrek.rv.ua

Медики надавали допомогу чоловікам 25-ти, 32-ох та 36-ти років. Усіх із закритими черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, переломами та забійними ранами доправили до Смілянської міської лікарні.

У Смілі машина врізалася в дерево Управління Державної служби України з НС у Черкаській області

На місці також працювали рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони деблокували тіла загиблих із понівеченого автомобіля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах двоє чоловіків молотком побили водія лімузина. Зловмисники виламали заблоковані двері та почали жорстоко знущатися з потерпілого. Чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

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