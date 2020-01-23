Дива не трапилось: помер 4-річний хлопчик, якого з братом і дідусем збило авто в Черкасах

Чотирирічний Єгор Джура з Черкас, який два тижні боровся за життя після ДТП, помер у лікарні.

Про трагедію повідомили рідні хлопчика на Facebook-сторінці, створеній для допомоги дитині.

Під час ДТП Єгор постраждав найбільше

У тяжкому стані Єгор перебував від 9 січня, коли сталась аварія, та помер 23 січня.

"Наш сильний, життєрадісний хлопчик став ангелом. Ми всі за нього боролись. Ми чекали що ось-ось і буде диво, Єгорка прокинеться, відкриє очі і побачить маму. Але цього не сталося… на все воля Божа. Дякуємо всім вам за допомогу, за ваші молитви і увагу до нашої біди…" – звертаються до людей родичі хлопчика.

Єгор потрапив під колеса автівки разом зі своїм братом та дідусем, проте постраждав найбільше. Про це тижнем раніше повідомив у Facebook телеведучий Руслан Сенічкін, закликаючи людей до допомоги. Хлопчик перебував у комі 3 ступеню. У нього відмовляли життєво важливі органи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про цю аварію. Таксі збило дідуся з дітьми-двійнятами, коли вони переходили дорогу на розі вулиць Сергія Аброса та Різдвяної. Єгора у тяжкому стані доправили у реанімацію, його братик внаслідок аварії отримав закриту травму живота, а 62-річний дідусь – перелом гомілки.

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