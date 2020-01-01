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1 січня • оновлено в 19:13
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Дитина згоріла живцем: на Черкащині в новорічну ніч сталась трагедія

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Новорічної ночі у селі Листвинина Корсунь-Шевченківського району, що на Черкащині, під час пожежі загинула 11-річна дівчинка. Дитина задихнулась димом.

Про трагедію на своій Facebook сторінці повідомив речник УДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко.

Загорання в будинку застала мати загиблої дівчинки. Жінка повернулась додому о першій годині ночі, після святкування.

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Білизну, що тліла на ліжку, де спала її 11-річна донька, жінка загасила самотужки. Дитина знаходилась в епіцентрі загорання і надихалась отруйного диму. Врятувати її життя не вдалось.

Ліжко, де спала дитина, стояло біля пічки

Ліжко, де спала дитина, стояло біля пічки

ck.dsns.gov.ua

За даними рятувальників, причиною пожежі стала жарина, яка потрапила з печі на ліжко дитини. Воно стояло впритул до пічки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині під колесами потяга загадково загинув підліток.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
постраждала дитина пожежа
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