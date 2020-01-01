Дитина згоріла живцем: на Черкащині в новорічну ніч сталась трагедія

Новорічної ночі у селі Листвинина Корсунь-Шевченківського району, що на Черкащині, під час пожежі загинула 11-річна дівчинка. Дитина задихнулась димом.

Про трагедію на своій Facebook сторінці повідомив речник УДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко.

Загорання в будинку застала мати загиблої дівчинки. Жінка повернулась додому о першій годині ночі, після святкування.

Білизну, що тліла на ліжку, де спала її 11-річна донька, жінка загасила самотужки. Дитина знаходилась в епіцентрі загорання і надихалась отруйного диму. Врятувати її життя не вдалось.

Ліжко, де спала дитина, стояло біля пічки ck.dsns.gov.ua

За даними рятувальників, причиною пожежі стала жарина, яка потрапила з печі на ліжко дитини. Воно стояло впритул до пічки.

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