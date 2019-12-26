"Поклав голову на рейки": на Черкащині загадково загинув підліток. Фото

Неподалік міста Кам’янка, що на Черкащині, сталась трагедія. Під колесами потяга загинув 16-річний хлопець.

Поліція встановлює обставини події. Основна версія слідства – самогубство. Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив речник ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко.

Як версію трагедії поліція розглядає самогубство

Трагедія сталась у середу, 25 грудня, близько 17:30 між Кам’янкою та селом Плясівка.

Як відомо сайту УНН, вантажний потяг прямував зі Сміли до смт Олександрівка Кіровоградської області. За інформацією видання, хлопець вискочив перед потягом та поклав голову на рейки.

Ім’я загиблого – Ярослав. Навчався в 11 класі Кам'янської ЗСШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням окремих предметів. Кореспонденту OBOZREVATEL директорка навчального закладу Людмила Ємець розповіла: дитина була старанна і активна.

Ярослав був успішним 11-класником kamianka-school2.ck.sch.in.ua

"Хлопець з хорошої сім’ї, відповідальний, гарно навчався, брав активну участь у всіх шкільних, міських, обласних заходах, "джурівець", МАНівець. Загалом, чудова дитина", – сказала Людмила Іванівна.

За фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Сміла на Черкащині 17-річний хлопець загинув після падіння з балкону 9 поверху.

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